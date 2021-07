PS Plus lipiec 2021 - darmowe gry na PS4 i PS5 już dostępne

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, posiadacze konsol PlayStation 4 i PlayStation 5 mogą już pobierać lipcowe gry w ramach abonamentu PS Plus.

W zeszłym tygodniu Sony ujawniło listę darmowych gier dla abonentów PS Plus, które trafią do właścicieli konsol PS4 i PS5. Wreszcie przyszła pora na dodanie ich do waszych bibliotek.

PS Plus lipiec 2021 – lista gier

Przypomnijmy, w ramach abonamentu PS Plus możecie w tym miesiącu pobrać za darmo trzy gry: Call of Duty: Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds oraz A Plague Tale: Innocence. Pierwsza z nich to wydana w 2018 roku część popularnej serii FPS-ów - Call of Duty. WWE 2K Battlegrounds to z kolei luźne podejście do wrestlingu. W ostatnią produkcję - A Plague Tale: Innocence, zagrają tylko posiadacze PlayStation 5. Jest to bowiem odświeżona wersja gry, która oferuje: rozdzielczość 4K, 60 klatek na sekundę, skrócone czasy ładowania oraz wsparcie dla kontrolera DualSense.

PS Plus lipiec 2021:

Call of Duty: Black Ops 4 (PS4/PS5)

WWE 2K Battlegrounds (PS4/PS5)

A Plague Tale: Innocence (PS5)

Powyższe tytuły będą dostępna za darmo do 2 sierpnia.

