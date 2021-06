PS Plus lipiec 2021 - lista darmowych gier na PS4 i PS5 zachwyca

Jesteście ciekawi jakie gry trafią do PS Plus w lipcu 2021 roku? My już wiemy.

Spis treści

fot. Asobo Studio / A Plauge Tale Innocence

Sony kontynuuje rozwój usługi PS Plus. Oprócz darmowych gier każdego miesiąca na PlayStation 4 i PS5, gracze mogą się cieszyć również stałym dostępem do tytułów z PlayStation Plus Collection. To jednak nie wszystko, od kilki miesięcy abonenci usługi mogą także korzystać z PlayStation Plus Video Pass, które oferuje im dostęp do bogatej biblioteki filmów z portfolio Sony. Nie da się jednak ukryć, że wciąż największe emocje wzbudzają darmowe gry, które otrzymują posiadacze PlayStation Plus każdego miesiąca. Zgodnie z tradycją, przemierzyliśmy dla was czeluście internetu i przygotowaliśmy listę gier, które mają ogromne szanse pojawić się w lipcowym PS Plus.

PS Plus lipiec 2021

Przejdźmy od razu do rzeczy. Liczne źródła i leaksterzy donoszą, że głównym kandydatem do obecności w licowym PS Plus jest jedna z najlepszych gier 2019 roku - A Plague Tale: Innocence, ale w odświeżonej wersji - Remastered. Ta wyjątkowa gra przygodowa z licznymi elementami charakterystycznymi dla "skradanek" podbiła serca graczy i recenzentów. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji w nią zagrać, to możliwe, że niebawem będziecie mogli to nadrobić. A Plague Tale: Innocence Remastered to wersja gry przygotowana z myślą o konsolach nowej generacji. Posiadacze PS5 mogą liczyć na rozdzielczość 4K, 60 kl./s oraz pełne wsparcie dla kontrolera DualSense.

Na co jeszcze możemy liczyć? The Pathless - przygodową grę akcji przygotowaną przez niezależne studio Giant Squid. Produkcja ta będzie dostępna na PS4 i PS5. Ostatnią darmową grą w ramach PS Plus w lipcu ma być Shenmue 3. Jest to najnowsza odsłona kultowej serii gier RPG akcji, osadzona w Chinach lat 80-tych ubiegłego wieku. Tytuł ten dostępny będzie na PlayStation 4 i PS5 (w ramach kompatybilności wstecznej).

PS Plus lipiec 2021 - kiedy Sony oficjalnie ujawni gry

Zgodnie z wieloletnią tradycją Sony (sporadycznie zmienianą), oficjalna prezentacja darmowych gier w ramach PS Plus na lipiec 2021 powinna odbyć się w ostatnią środę miesiąca, czyli 30 czerwca, o godzinie 17:30. Natomiast już 6 lipca wszystkie produkcje powinny być dostępne do pobrania.

Zobacz również: FIFA 22 na PC rozczaruje graczy? Nowa generacja tylko na PS5 i Xbox Series X