PS Plus listopad 2020 - poznaliśmy darmowe gry miesiąca na PS4 i PS5

Zgodnie z tradycją - w ostatnią środę miesiąca, Sony ujawniło dziś darmowe gry w ramach abonamentu PS Plus. Zadowoleni będą zarówno posiadacze PS4, jak i nadchodzącej konsoli PS5.

Japoński producent postanowił nas dzisiaj solidnie zaskoczyć i ujawnił, iż oprócz dwóch produkcji dedykowanych PlayStation 4, w listopadowym PS Plus otrzymamy również darmową produkcję na PlayStation 5. Możemy zatem śmiało założyć, że PS5 również będzie regularnie (choć wątpliwe, aby co miesiąc) otrzymywać darmowe gry.

Middle-earth: Shadow of War i Hollow Knight: Voidheart Edition w PS Plus na PS4

Przejdźmy jednak do najważniejszego - gier. Posiadacze PlayStation 4 będą mogli udać się do fantastycznego Śródziemia w produkcji Middle-earth: Shadow of War. Jeśli to jednak nie wasze klimaty, to możecie spróbować sił w wyjątkowej grze platformowej Hollow Knight: Voidheart Edition.

To jednak nie koniec. Jeśli wiecie już, że 19 listopada zapuka do was kurier z paczką, wewnątrz której znajdować się będzie konsola PlayStation 5, to tego samego dnia będziecie mogli bez żadnych dodatkowych opłat pobrać grę przygodową - Bugsnax. Jak prezentuje się ona w akcji możecie zobaczyć poniżej.

Middle-earth: Shadow of War i Hollow Knight: Voidheart Edition zostaną udostępnione na PS4 w ramach abonamentu PS Plus już w przyszły wtorek - 3 listopada. Oznacza to, że wciąż możecie pobrać darmowe gry z października, którymi są Vampyr i Need for Speed Payback.

Sony przy okazji dzisiejszego ogłoszenia przypomniało nam również o PlayStation Plus Collection, czyli zestawie darmowych gier, które otrzymają posiadacze abonamentu PS Plus i konsoli PS5 w dniu jej debiutu.

