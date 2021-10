PS Plus listopad 2021 - zobacz, jakie gry na PS4 i PS5 trafią do oferty

Możliwe, że właśnie poznaliśmy listę gier, która trafi na PS4 i PS5 w listopadzie w ramach PS Plus.

fot. Sony

Do sieci "wyciekła" lista gier, która prawdopodobnie jeszcze dzisiaj zostanie potwierdzona przez Sony. W listopadzie japoński producent przygotował dla posiadaczy konsol PS4 i PS5 nie lada gratkę. Czekają na nas, aż 4 przebojowe produkcje, dla wszystkich obecnych platform Sony.

PS Plus listopad 2021

Na początek posiadacze PS Plus mogą liczyć w listopadzie na Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning udany remaster jednej z najbardziej niedocenionych gier RPG akcji w historii. Za jej stworzenie odpowiadają m.in.: pisarz fantasy R. A. Salvatore (twórca postaci Drizzta Do'Urdena), Todd McFarlane (twórca komiksu Spawn) i Ken Rolston - główny projektant Elder Scrolls IV: Oblivion. Jeśli klasyczna fantastyka to nie wasz "konik" i wolicie historie z dreszczykiem, to w ramach listopadowego PS Plus możecie liczyć również na The Walking Dead: Saints & Sinners, czyli znakomitą grę fabularną osadzoną w postapokaliptycznym świecie stworzonym przez Roberta Kirkmana. TWD: Saints & Sinners to obecnie jedna z najlepszych gier dostępnych na PSVR.

Rozczarowani nie będą również sympatycy sieciowej rozgrywki. Na posiadaczy PS4 i PS5 czekają jeszcze Knockout City - futurystyczna wersja "zbijaka" i First Class Trouble - produkcja mocno inspirowana Among Us, w której czterech graczy to Rezydenci, którzy próbują powstrzymać nieuczciwą A.I. o nazwie C.A.I.N. Pozostali dwaj gracze to Personoidy, ludzkie podróbki, które muszą zrobić wszystko, aby ich powstrzymać.

PlayStation Plus listopad 2021 - gry

The Walking Dead: Saints & Sinners (tylko PSVR)

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4/PS5)

First Class Trouble (PS4/PS5)

Knockout City (PS4/PS5)

Na potwierdzenie powyższej listy nie będziemy musieli długo czekać. Już dziś o godzinie 17:30 czasu polskiego Sony powinno oficjalnie ujawnić gry z listopadowego PS Plus. Możliwe jednak, że ogłoszenie tytułów nieco się opóźni, a to z powodu wydarzenia State of Play, które odbędzie się o godzinie 23:00. Sugeruje się, że japoński producent będzie właśnie podczas transmisji będzie chciał zaprezentować tytuły z PlayStation Plus w listopadzie.

