PS Plus luty 2020 - poznaliśmy darmowe gry od Sony

Sony, zgodnie z tradycją, ujawniło dzisiaj gry, które posiadacze abonamentu PlayStation Plus będą mogli pobrać za darmo w lutym.

Sony rozpoczęło nowy rok dość solidnie, zbiorcze wydanie pierwszych trzech odsłon serii Uncharted w postaci Uncharted: The Nathan Drake Collection i zwariowany symulator kozy (Goat Simulator), to produkcje, które mogą zapewnić wiele godzin dobrej zabawy.

Jeszcze lepiej prezentuje się zestawienie darmowych gier w ramach PS Plus na luty. Spekulacji było dość sporo, ale ostatecznie już w przyszły tygodniu posiadacze PlayStation 4 będą mogli pobrać: Bioshock: The Collection, czyli wydanie zbiorcze, w którego skład wchodzą zremasterowane wersje Bioshock, Bioshock 2 i Bioshock Infinite, The Sims 4 oraz Firewall Zero Hour - FPS dedykowany wirtualnej rzeczywistości i PlayStation VR.

Co tu dużo pisać, Sony spisało się na medal i wydaje się, że ciężko będzie w tym roku pobić zestawienie gier PS Plus za luty.

Pamiętajcie, że, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, kolekcję Nathana Drake'a i Goat Simulator możecie pobrać jedynie do najbliższego poniedziałku (3 lutego).

źródło: Sony