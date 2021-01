PS Plus luty 2021 - poznaliśmy darmowe gry miesiąca na PS4 i PS5

Właśnie poznaliśmy darmowe gry w ramach abonamentu, które otrzymają posiadacze PS Plus w lutym 2021. Jesteście ciekawi, co czeka na nas tym razem.

Zgodnie z tradycją, dzisiaj - w ostatnią środę miesiąca - Sony ujawniło nam darmowe gry, które otrzymają posiadacze abonamentu PlayStation Plus w nadchodzącym miesiącu.

Już 2 lutego posiadacze konsol PlayStation 4 będą mogli dodać do swojej biblioteki dwie znakomite produkcje: Control: Ultimate Edition oraz Concrete Genie. Pierwsza z nich to trzecioosobowa gra akcji od zasłużonego studia Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake). Tym razem graczom przyjdzie wcielić się w postać Jesse Faden i przemierzać niezwykłe i wciąż zmieniające się wnętrza budynku Biura Kontroli. Co istotne, w ramach PS Plus otrzymamy wersję Ultimate. Oznacza to, że oprócz podstawowej wersji gry posiadacze konsol Sony mogą liczyć na wszystkie wydane do tej pory dodatki - The Foundation oraz AWE, a także darmową aktualizację do wersji dedykowanej PS5.

Concrete Genie to z kolei piękna gra przygodowa akcji, której pełen potencjał możemy odkryć dzięki goglom PSVR.

Sony pomału przyzwyczaja nas już do tego, że na niespodzianki mogą również liczyć posiadacze najnowszej konsoli japońskiego producenta. W lutym, specjalnie z myślą o PS5 do PS Plus trafi Destruction AllStars, czyli zwariowane wyścigi samochodowe, które początkowo miały zadebiutować jako pełnopłatny tytuł w dniu premiery PS5. Teraz, dzięki PS Plus będziecie mogli go pobrać bez żadnych dodatkowych opłat!

Control: Ultimate Edition oraz Concrete Genie będą dostępne za darmo do 1 marca 2021. Natomiast Destruction AllStars będziecie mogli dodać do swojej biblioteki do 2 kwietnia.

Przy okazji przypominamy, że jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to wciąż możecie pobrać za darmo Shadow of the Tomb Raider oraz Greedfall na PS4 oraz Maneater na PS5. Gry ze stycznia będą dostępne jeszcze tylko przez niecały tydzień, do 1 lutego.

