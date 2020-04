PS Plus maj 2020 – Poznaliśmy darmowe gry, lekka zadyszka Sony

Zgodnie z tradycją, ostatnia środa miesiąca przynosi nam zapowiedź nowych, darmowych gier, które już niebawem otrzymają abonenci PS Plus.

Sony jest ostatnio w znakomitej formie, w zasadzie od początku roku, posiadacze PlayStation 4 mogą co miesiąc liczyć wyłącznie na znakomite gry, które trafiają do oferty PlayStation Plus.

Niestety, producent dostał "zadyszki" i w maju nie możemy już liczyć na tak udane produkcje jak w poprzednich miesiącach, niemniej z pewnością znajdą one spore grono zwolenników. Nie potwierdziły się wcześniejsze spekulacje, według których posiadacze abonamentu PS Plus mieli otrzymać Dying Light i Dark Souls: Remastered. Zamiast tego będą mogli oni dodać do swojej biblioteki Cities: Skylines oraz Farming Simulator 19.

Cities: Skylines to symulator budowy miasta, autorstwa fińskiego studia Colossal Order. Choć produkcja ma już kilka lat „na karku” (oryginalnie zadebiutowała w 2015 roku), to wciąż prezentuje się bardzo dobrze, a co ważniejsze, sprawia masę frajdy.

Farming Simulator 19, to również symulator, skupiony jednak na zarządzaniu własnym gospodarstwem. Zeszłoroczna edycja wprowadziła serią na nowy, wyższy poziom, a to między innymi za sprawą zupełnie nowego silnika graficznego. Produkcja ta może pochwalić się również niezwykle wysokimi ocenami recenzentów, jak i użytkowników, więc może warto jej dać szansę?

Obie produkcje będziecie mogli pobrać już 5 maja.

Przy okazji przypominamy, że do 4 maja wciąż możecie dodać do swojej biblioteki gry z kwietniowego PS Plus, a więc - Uncharted 4: Kres złodzieja oraz Dirt Rally 2.0.

Zobacz również: Legends of Runeterra - gra karciana w świecie League of Legends jest już dostępna na PC, Android i iOS

źródło: Sony