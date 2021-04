PS Plus maj 2021 - Terminator i Uncharted darmowymi grami miesiąca?

Jesteście ciekawi jakie gry trafią do PS Plus w maju 2021 roku?

Sony wyjątkowo nas rozpieszcza w tym roku. Japoński producent w ramach PS Plus rozdał już takie "perełki" jak: Final Fantasy 7 Remake, Days Gone, Oddworld Soulstorm, Destruction All-Stars, Shadow of the Tomb Raider czy Control: Ultimate Edition.

Możemy zatem śmiało założyć, że i w maju czeka na nas wyjątkowe zestawienie darmowych gier w ramach PS Plus. Zagłębiliśmy się dla was w czeluści internetu i znaleźliśmy najbardziej prawdopodobne typy dotyczące gier, które mogą się pojawić w ramach PS Plus w maju 2021.

PS Plus maj 2021

Sony uwielbia dodawać do PS Plus produkcje swoich wewnętrznych zespołów. Problem w tym, że pomału zaczyna japońskiemu producentowi brakować gier, które jeszcze do PlayStation Plus nie trafiły. Z tych najważniejszych pozostały jeszcze: Gravity Rush 2, The Order 1886, Marvel's Spider-Man, GT Sport oraz Uncharted The Lost Legacy (Zaginione Dziedzictwo). Najpoważniejszym kandydatem jest właśnie ten ostatni tytuł, który jako jedyny z serii Uncharted nie trafił jeszcze do PS Plus.

Coraz więcej wskazuje na to, że w majowym PS Plus pojawi się również gra Terminator: Resistance, skąd te przypuszczenia? Otóż 30 kwietnia miała zadebiutować ogromna, darmowa aktualizacja, która znacząco usprawni produkcję i dostosuje ją do możliwości PlayStation 5. Co jednak zaskakujące, twórcy gry poinformowali, że zmuszeni zostali do przełożenia daty debiutu ulepszonej wersji z powodu "dodatkowych prac po stronie Sony". Sugeruje się, że japoński producent doszedł do porozumienia z deweloperem i chce, aby debiut next-genowej wersji Terminator: Resistance zbiegł się z debiutem gry w PS Plus.

Uncharted The Lost Legacy trafi do PS Plus w maju 2021?

Mocnymi kandydatami są również gry z uniwersum Star Wars, a szczególnie: Star Wars Squadrons oraz Star Wars Jedi Fallen Order. Już 4 maja odbędzie się największe święto wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen - Star Wars Day. Tego samego dnia posiadacze konsol PS4 i PS5 będą mogli pobrać darmowe gry z PS Plus, spekuluje się zatem, że idealnym sposobem na uhonorowanie tego dnia byłby właśnie debiut ostatnich produkcji z uniwersum.

PS Plus maj 2021 - kiedy Sony oficjalnie ujawni gry

Jeśli tym razem japoński producent nie dokona żadnych zmian w swoim standardowych harmonogramie, to możemy liczyć na ujawnienie gier w ramach majowego PS Plus już jutro - 28 kwietnia, o godzinie 17:30. Natomiast już 4 maja wszystkie produkcje powinny być już dostępne do pobrania.

