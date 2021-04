PS Plus maj 2021 - poznaliśmy darmowe gry miesiąca na PS4 i PS5

Właśnie poznaliśmy darmowe gry w ramach abonamentu PS Plus, które otrzymają posiadacze konsol PS4 i PS5 w maju 2021.

Sony, zgodnie z tradycją, ujawniło właśnie gry, które już w przyszłym tygodniu posiadacze abonamentu PlayStation Plus będą mogli dodać do swojej biblioteki. Tym razem otrzymaliśmy wyjątkowo zróżnicowane zestawienie.

PS Plus maj 2021 – lista gier

Już 4 maja posiadacze PS Plus będą mogli, bez dodatkowych opłat, pobrać następujące produkcje: Battlefield 5, Stranded Deep oraz Wreckfest: Drive Hard, Die Last. Tego pierwszego tytułu nie trzeba nikomu przedstawiać. Ostatnia odsłona jednej z najlepszych serii FPS wciąż urzeka grywalności i oprawą graficzną, więc jeśli jeszcze nie mieliście okazji jej wypróbować, to teraz macie ku temu znakomity powód. Stranded Deep to z kolei gra survivalowa od niezależnego studia Beam Team Games. Na koniec mamy Wreckfest: Drive Hard, Die Last, czyli wyjątkowe wyścigi samochodowe, w które zagrają wyłącznie posiadacze konsol PlayStation 5.

PS Plus maj 2021:

Battlefield 5 (PS4/PS5)

Stranded Deep (PS4/PS5)

Wreckfest: Drive Hard, Die Last (PS4/PS5)

Wszystkie powyższe tytuły będą dostępna za darmo od 4 do 31 maja. Pamiętajcie, że wciąż możecie pobrać darmowe gry z kwietnia, a są to: Days Gone, Zombie Army 4: Dead War oraz Oddworld Soulstorm.

