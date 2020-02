PS Plus marzec 2020 - Sony prezentuje listę darmowych gier

Sony ujawniło właśnie listę gier, które trafią za darmo do abonamentów usługi PS Plus w marcu.

Sony same sobie zawiesiło poprzeczkę niezwykle wysoko. W styczniu posiadacze konsol PlayStation 4 otrzymali za darmo m.in. Uncharted: The Nathan Drake Collection. Jeszcze lepszej oferty doczekaliśmy się w lutym, do naszej dyspozycji oddano bowiem Bioshock: The Collection, czyli wydanie zbiorcze wszystkich trzech części serii Bioshock, The Sims 4 oraz Firewall Zero Hour - FPS dedykowany goglom PlayStation VR.

Ciężko było oczekiwać od japońskiego producenta, aby w marcu pobił tę ofertę, jednak wciąż widać wyraźnie, że Sony usilnie stara się zadowolić swoją społeczność. W nadchodzącym miesiącu w ramach PS Plus otrzymamy znakomity remake Shadow of the Colossus oraz zwariowaną platformówkę - Sonic Forces.

Obydwa powyższe tytuły zostaną udostępnione do pobrania za darmo, już od najbliższego wtorku (3 marca) i będzie je można dodać do swojej biblioteki gier do 6 kwietnia. Dlatego, jeśli jeszcze nie dodaliście gier z lutego do listy swoich gier, to musicie się spieszyć.

Sony znakomicie rozpoczęło ten rok w PS Plus, miejmy nadzieję, że kolejne miesiące będą równie dobre.

źródło: Sony