PS Plus marzec 2021 - Final Fantasy VII remake darmową grą miesiąca?

Możliwe, że właśnie poznaliśmy pierwszą darmową grę miesiąca w ramach abonamentu PlayStation Plus.

Sony przyzwyczaiło nas już do tego, że w każdą ostatnią środę miesiąca o godzinie 17:30 publikuje zestawienie gier, które niebawem trafią do PS Plus. Niestety, jak już dobrze wiemy, w tym miesiącu japoński producent zdecydował się na inną strategię. W dniu wczorajszym nie otrzymaliśmy żadnych informacji, ale możliwe, że już dzisiaj wszytko będzie jasne.

Wielce prawdopodobne, że Sony wstrzymało się z prezentacją darmowych gier, które otrzymają posiadacze abonamentu PS Plus w marcu, bowiem szykuje dla nas niespodziankę. Z całą pewnością nie bez znaczenia jest również fakt, że to właśnie dzisiaj w nocy odbędzie się pierwszy tegoroczny State of Play, czyli pokaz gier, które niebawem trafią na PS4 i PS5.

To właśnie podczas wieczornego wydarzenia możemy spodziewać się zapowiedzi gier w ramach marcowego PS Plus. Liczni branżowi leaksterzy, a także użytkownicy forum resetera donoszą, że Sony w porozumieniu ze Square Enix zamierza sprawić nam nie lada niespodziankę i udostępnić za darmo Final Fantasy VII remake. Debiut tak dużego tytułu w marcowym PlayStation Plus byłby nie lada wydarzeniem. Możliwe, że przy okazji otrzymamy również wieści na temat ulepszonej wersji gry - dedykowanej PS5, o której plotkuje się od miesięcy.

Czy Final Fantasy VII remake faktycznie ma szanse pojawić się w marcowym PS Plus? Biorąc pod uwagę ostatnie wyczyny Sony - jest to jak najbardziej prawdopodobne.

