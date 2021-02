PS Plus marzec 2021 - poznaliśmy darmowe gry miesiąca na PS4 i PS5

Właśnie poznaliśmy darmowe gry w ramach abonamentu PS Plus, które otrzymają posiadacze konsol PS4 i PS5 w marcu 2021. Jesteście ciekawi, co czeka na nas tym razem?

W tym miesiącu Sony postanowiło zerwać z tradycją i nie ujawniło w ostatnią środę miesiąca listy gier, którą będą mogli za darmo pobrać posiadacze abonamentu PS Plus w marcu 2021 roku. Japoński producent postanowił wynagrodzić nam nieco dłuższe oczekiwanie i już w przyszłym tygodniu pobierzemy rewelacyjne produkcje.

Potwierdziły się nasze wcześniejsze przypuszczenia i już 2 marcaposiadacze konsol PlayStation 4 lub PS5 będą mogli dodać do swojej biblioteki Final Fantasy VII Remake, czyli jedną z najlepszych gier minionego roku.

Tego samego dnia posiadacze PS Plus będą mogli pobrać także: Remnant: From the Ashes - trzecioosobową grę akcji (tzw. Dark Souls ze "spluwami"), Farpoint ##- jedną z najlepszych gier dla PS VR oraz Maquette. Ta ostatnia produkcja dedykowana jest użytkownikom PlayStation 5.

Przy okazji przypominamy, że jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to wciąż możecie pobrać za darmo Control: Ultimate Edition oraz Concrete Genie, czyli darmowe gry lutego, które będą dostępne do 1 marca. Oprócz tego, jeśli posiadacie konsolę PS5 to dodatkowo możecie pobrać Destruction AllStars, czyli zwariowane wyścigi samochodowe.

Pamiętajcie również, że od 1 marca wszyscy posiadacze konsol Sony mogą za darmo pobrać grę Ratchet & Clank, a to w ramach akcji "PlayAtHome".

