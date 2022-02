PS Plus marzec 2022 - poznaliśmy gry, które mogą trafić na PS4 i PS5

Najprawdopodobniej poznaliśmy już gry jakie w marcu trafią do PS Plus. Fani GTA będą zadowoleni.

PlayStation Plus nieustannie działa na wyobraźnię graczy, którzy liczą na ciekawe, darmowe produkcje od Sony. Japoński producent już nieraz udowodnił, że potrafi głęboko sięgnąć do portfela i umieścić w PS Plus bardzo mocne tytuły. Niestety, w ostatnich miesiącach Sony nieco rozczarowywało i liczymy na to, że w marcu się tak zmieni. Czy tak będzie w rzeczywistości?

Już dzisiejszego popołudnia Sony powinno oficjalnie zaprezentować nam listę gier w ramach PS Plus. Wiele na to wskazuje, że nie musimy czekać na wieści od japońskiego producenta bowiem liczne źródła są zbieżne i podają te same tytuły. Posiadacze konsol PlayStation 4 i PlayStation 5 otrzymają zatem Ark Survival Evolved i Team Sonic Racing. Bonusowym tytułem na wyłączność PS5 będzie samodzielne wydanie GTA Online, najprawdopodobniej już w odświeżonej wersji, co oznacza, że gra ta będzie dostępna do pobrania dopiero od 15 marca. Wówczas bowiem zadebiutuje odświeżona wersja GTA 5, która powstaje z myślą o konsolach PS5 i Xbox Series X.

GTA Online w PS Plus na PS5 w marcu (fot. Rockstar Games)

PS Plus marzec 2021 - lista gier:

Ark Survival Evolved (PS4 / PS5)

(PS4 / PS5) Team Sonic Racing (PS4 / PS5)

(PS4 / PS5) GTA Online (PS5)

Pamiętajcie, że wciąż możecie pobrać gry z PS Plus, które trafiły do oferty na początku lutego, a są to:

EA UFC 4 (PS4/PS5)

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure (PS4/PS5)

Planet Coaster: Console Edition (PS5)

Czas na dodanie ich do swojej biblioteki macie do 28 lutego.

