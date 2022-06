PS Plus na czerwiec oficjalnie! Sony, dziękuję za tę grę

Sony ogłosiło oficjalną listę gier, jakie pojawią się w czerwcowej ofercie PS Plus. Trzeba przyznać, że robi wrażenie.

Dwa dni temu informowaliśmy o przecieku, który ujawnił listę gier, jakie pojawią się czerwcowej ofercie PS Plus. Jako pierwszy poinformował o tym hiszpański serwis Areajugones. Okazuje się, że kolejny raz Sony nie dopilnowało informacji i plotka okazała się prawdziwa. Oznacza to, że w następnym miesiącu w ramach subskrypcji zagramy w jedną z najlepszych gier, jakie pojawiły się na PS4, czyli God of War. Poza przygodami Kratosa będziemy mogli też sprawdzić grę akcji w japońskim stylu - Naruto to Boruto: Shinobi Striker, oraz kolorową platformówkę, w której głównymi bohaterami są postacie z kreskówek od Nickelodeon, czyli Nickelodeon All-Star Brawl.

Wrzucenie God of War do PS Plus na pewno ucieszy wiele osób. To świetna okazja, aby jeszcze raz zapoznać się z przygodami herosa, który tym razem trafił do świata nordyckiej mitologii. Wiele osób posiadających konsole od Sony już ma za sobą rozgrywkę, jednak mogło się zdarzyć, że sprzedaliśmy swoją kopię gry. W takim wypadku bez ponoszenia dodatkowych kosztów możemy jeszcze raz przeżyć tę epicką przygodę. Z kolei dla osób, które jeszcze nie grały w God of War, jest to tytuł, który po prostu trzeba znać. Tym bardziej, że na horyzoncie majaczy kontynuacja, czyli God of War: Ragnarok.

Czerwiec w PS Plus wyglądać będzie następująco:

???? God of War

???? Naruto to Boruto: Shinobi Striker

???? Nickelodeon All-Star Brawl pic.twitter.com/PuXDILRgoc — PlayStation Polska (@PlayStationPL) June 1, 2022

Gry będą dostępne do pobrania od kolejnego wtorku, 7 czerwca.