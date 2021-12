PS Plus na grudzień potwierdzone! Otrzymamy aż 6 gier

Niemiecki oddział PlayStation nieco przedwcześnie ujawnił listę gier PS Plus, które trafią do graczy w grudniu.

fot. Cold Symmetry

Jeszcze wczoraj spekulowaliśmy o potencjalnych grach, które mogą trafić do PlayStation Plus w grudniu. Jak się właśnie okazało, nie pomyliliśmy się w naszych przewidywaniach. Niemiecki oddział PlayStation nieco przedwcześnie ujawnił, jakie gry otrzymają posiadacze abonamentu PS Plus w grudniu. Choć wpis na Twiterze już zniknął, to jak wiadomo - "w sieci nic nie ginie". Dzięki temu wiemy, że posiadacze PlayStation 4, PS5 i PlayStation VR otrzymają w sumie aż 6 gier!

W ręce posiadaczy PS4 i PS5 trafią: LEGO DC Super Villains, Mortal Shell oraz Godfall Challenger Edition. Co więcej, dwie ostatnie produkcje zostały już ulepszone specjalnie z myślą o najnowszej konsoli japońskiego producenta.

PlayStation Plus grudzień 2021 - gry

Godfall Challenger Edition (PS4/PS5)

Mortal Shell (PS4/PS5)

LEGO DC Super Villains (PS4)

Until You Fall (PSVR)

The Walking Dead Saint & Sinners (PSVR)

The Persistance (PSVR)

