PS Plus na luty 2022 ze znakomitą ofertą. Sony szykuje dla nas wielki hit

Możliwe, że Sony szykuje dla abonentów PS Plus niezwykła niespodziankę.

PlayStation Plus w lutym z wielkim hitem? (fot. Sony)

Sony z całą pewnością będzie chciało jakoś odpowiedzieć na ostatnie działania Microsoftu. Mamy tu namyśli nie tylko głośne przejęcie Activision-Blizzard, ale również niezwykle bogatą ofertę Xbox Game Pass. "Zieloni" zadbali m.in. o Hitman Trilogy oraz premierowe wydanie Rainbow Six Extraction. Najnowsze "przecieki' sugerują, że i sympatycy PlayStation będą mogli liczyć na nie lada zestawienie gier w ramach PS Plus na luty 2022.

Według najnowszych informacji, japoński producent będzie chciał w lutym kontynuować swoją politkę premierowych wydań gier umieszczanych w PS Plus. W ostatnich miesiącach do usługi Sony w dniu swojego debiutu trafiły m.in.: Fall Guys, Oddworld: Abe's Exodus, Hell Let Loose i Deep Rock Galactic. Do tego grona ma już w przyszłym tygodniu dołączyć Life is Strange: Remastered - znakomita produkcja od DONTNOD Entertainment i Deck Nine. Skąd te przypuszczenia? Otóż premiera odświeżonego Life is Strange odbędzie się już 1 lutego. Tego samego dnia udostępnione zostaną darmowe gry w ramach PS Plus na luty 2022. Co więcej, wydawcą i właścicielem marki Life is Strange jest Square Enix. Nie jest tajemnicą, że włodarze Sony i Square od lat żyją w znakomitych relacjach, co z pewnością ułatwia liczne negocjacje.

Czy Life is Strange: Remastered rzeczywiście trafi do PS Plus w lutym przekonamy się już niebawem. Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidywalnego, to oficjalną listę gier, które gracze otrzymają w ramach PS Plus w lutym poznamy już jutro (26 stycznia), około godziny 17:30 czasu polskiego.

