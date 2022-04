PS Plus na maj oficjalnie! Sony przygotowało świetny zestaw

Sony oficjalnie ogłosiło ofertę PS Plus na maj 2022. Sprawdź, jakie gry znajdą się w usłudze.

Sony oficjalnie zaprezentowało majową ofertę PS Plus. Zgodnie z wczorajszym przeciekiem, w kolejnym miesiącu do sowich kont w ramach usługo dodamy 3 gry. Trzeba przyznać, że całość wygląda bardzo ciekawie i na pewno każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

Od następnego wtorku posiadacze konsol PS4 i PS5 będą mogli bez dodatkowych opłat do swoich kont dodać najnowszą odsłonę gry piłkarskiej od EA Sports, czyli FIFA 22 (PS4/PS5). Fani gier kooperacyjnych oraz mitologii nordyckiej także będą zadowoleni, ponieważ otrzymamy Tribes of Midgard (PS4/PS5). Ostatnim tytułem, jaki znajdzie się w majowym PS Plus jest Curse of the Dead Gods (PS4), czyli izometryczny roguelike utrzymany w mrocznym klimacie.

Gry będą dostępne w PS Plus od następnego wtorku, 3 maja.

Przypominamy, że do następnego wtorku możemy w ramach kwietniowego PS Plus do swoich kont możemy dodać:

Hood Outlaws & Legends

Slay the Spire

Spongebob Squarepants Battle for Bikini Bottom Rehydrated

