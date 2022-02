PS Plus na marzec ze znakomitą ofertą. Sony ogłosiło gry, które trafią do usługi

Poznaliśmy oficjalną listę gier, które będą dostępna w marcu w ramach PS Plus.

Sony przygotowało na marzec świetną ofertę dla posiadaczy PS Plus. W nadchodzącym miesiącu na konsolach PS4 i PS5 zagramy w 4 produkcje.

Posiadacze Ghost of Tsushima ucieszą się zapewne z możliwości pobrania Ghost of Tsushima Legends, który zapewnia rozgrywkę kooperacyjną w produkcji Sucker Punch. Zaznaczamy, że nie jest to pełnoprawna produkcja, a tryb multiplayer. Właśnie w tym miejscu zaczynają się dobre wiadomości dla posiadaczy PS Plus. W marcu całkowicie za darmo do swojego konta dodamy Team Sonic Racing, czyli świetnie ocenianą grę wyścigową z sympatycznym, niebieskim jeżem w roli głównej. Zawalczymy także o przetrwanie w mało gościnnym świecie Ark: Survival Evolved. Na deser Sony zapewni graczom doskonałą polską grę akcji, osadzoną w cyberpunkowym świecie czyli Ghostrunner.

Trzeba przyznać, że w porównaniu z ofertą z lutego, aktualne zestawienie prezentuje się świetnie.

Gry z marcowego PS Plus będziemy mogli pobierać od wtorku, 1 marca. Do tego czasu możemy jeszcze skorzystać z zestawu gier na luty i do swoich kont dodać:

EA UFC 4

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure

Planet Coaster: Console Edition

Ark: Survival Evolved

Czas na ogłoszenie marcowych gier w ramach PlayStation Plus:

???? ARK: Survival Evolved

???? Team Sonic Racing

???? Ghostrunner

???? Ghost of Tsushima: Legends*



*gra bonusowa pic.twitter.com/aLVBt7pUc3 — PlayStation Polska (@PlayStationPL) February 23, 2022

