PS Plus na styczeń 2022 - darmowe gry na PS4 i PS5 już dostępne do pobrania

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od dzisiaj na konsolach PlayStation 4 i PS5 możecie pobrać za darmo trzy nowe gry w ramach abonamentu PS Plus.

Sony postanowiło z mocnym impetem wejść w nowy, 2022 rok i przygotowało dla posiadaczy abonamentu PlayStation Plus znakomity zestaw gier. Już teraz możecie dodać do swojej biblioteki na PlayStation 4 bądź PS5 następujące produkcje:

Powyższy zestaw gier jest wart ponad 680 złotych. Na szczęście, dzięki PS Plus, możecie go teraz zgarnąć za darmo. Deep Rock Galactic to kooperacyjna, pierwszoosobowa strzelanka od niezależnego studia Ghost Ship Games. Persona 5 Strikers to z kolei spin-off popularnej gry jRPG, który łączy w sobie świat i bohaterów znanych z produkcji firmy Atlus oraz rozgrywkę rodem z cyklu Dynasty Warrior. DiRT 5 nie trzeba chyba nikomu przedstawiać - ta najnowsza odsłona niezwykle popularnego cyklu gier wyścigowych została przygotowana przez mistrzów gatunku - studia Codemasters.

Gry ze styczniowego PS Plus będą dostępne do pobrania do 1 lutego 2022, wówczas zastąpią je kolejne darmowe produkcje, które Sony ogłosi w ostatnią środę stycznia o godzinie 17:30 czasu polskiego.

