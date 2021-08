PS Plus na wrzesień. Przeciek zdradza prawdopodobną listę gier

W sieci pojawił się przeciek, który zdradza prawdopodobną listę gier, które pojawią się we wrześniowym PS Plus.

Redakcja serwisu delabs.com otrzymała grafikę, która przedstawia zestaw gier, jakie mają się pojawić we wrześniowym PS Plus. Nie jest to oficjalnie potwierdzona informacja, jednak wcześniej w tym miejscu pojawiały się już przecieki dotyczące PS Plus, które okazywały się prawdą.

Według dostarczonej grafiki we wrześniowej ofercie skierowanej do abonentów PS Plus pojawią się:

Overcooked! All You Can Eat

Hitman 2

Predator Hunting Grounds

Nie jest to najmocniejszy zestaw w historii PS Plus. W przeszłości zdarzały się dużo ciekawsze propozycje. Miejmy jednak na uwadze, że jest to tylko niepotwierdzona informacja. Oficjalny komunikat Sony w tej sprawie pojawi się na początku przyszłego tygodnia.

Zobacz również:

Zobacz także: W co zagrać na słabym komputerze - najlepsze gry z niskimi wymaganiami