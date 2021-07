PS Plus - nie odnowił subskrypcji. Stracił gry zbierane 10 lat

W sieci pojawiła się historia gracza, który stracił wszystkie gry tylko dlatego, że nie odnowił subskrypcji PS Plus.

Na Reddicie pojawiła się ostatnio dość nietypowa historia. Gracz o nicku edunogueira napisał, że nie skorzystał z automatycznego odnowienia subskrypcji PS Plus. Zrobił to za pomocą karty kupionej w sklepie i okazało się, że utracił dostęp do całej biblioteki gier, którą zbierał od 10 lat. Z listy zniknęło ponad 100 pozycji.

Edunogueira na forum swój przypadek opisuje w ten sposób:

Jestem subskrybentem PS Plus od samego początku jego istnienia. Nigdy nie włączyłem automatycznego odnawiania, zawsze pozwalałem na wygaśnięcie i odnawiałem ją po kilku dniach kodem lub kartą zakupioną w sklepie fizycznym. W zeszłym miesiącu (...) pozwoliłem mojej subskrypcji Plusa wygasnąć na 3 dni, po czym ją odnowiłem. Dziś włączyłem moją starą, dobrą Vitę i nie mogłem uruchomić żadnego tytułu (prawie wszystko co mam to tytuły z Plusa).(…) . Próbowałem je uruchomić, reaktywować Vitę, otworzyć PS Store, ale zachowuje się tak, jakbym nigdy ich nie miał. Przeszedłem do mojego PS3 (które ulepszyłem o dysk twardy 1 TB tylko po to, żeby móc przechowywać większość moich tytułów z Plusa) i dzieje się dokładnie to samo.

Zobacz również:

W odpowiedziach możemy przeczytać, że nie jest to pierwszy tego typu przypadek. Najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z pomocą techniczną Sony. Podobno technicy zajmujący się PlayStation działają w takich przypadkach bardzo szybko.

Zobacz także: Unreal Engine 5 na Xbox Series X "pozamiata". Zobacz możliwości konsoli

źródło: Planeta Gracza