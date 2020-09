PS Plus październik 2020 - poznaliśmy darmowe gry miesiąca na PS4

Sony nie zwalnia tempa i w październiku posiadacze abonamentu PS Plus mogą liczyć na kolejne znakomite gry. Jedna z nich znakomicie wpisuje się w klimat Halloween.

Posiadacze abonamentu PS Plus nie mogą narzekać w tym roku. Japoński producent w ostatnich miesiącach wręcz zasypuje nas znakomitymi produkcjami. Tym razem wybór padł na wyścigi samochodowe z kultowej serii - Need for Speed oraz znakomitą, acz niedocenioną produkcje studia DontNod Entertainment - Vampyr.

Vampyr i Need for Speed Payback w PS Plus

Vampyr to wyjątkowa gra RPG akcji autorów przebojowego „Life is Strange”. Gracze wcielają się w lekarza Jonathana E. Reida, który po zakończeniu służby podczas I Wojny Światowej powraca do Londynu, aby pomóc zapanować nad epidemią grypy zwanej „hiszpanką”. Wkrótce nasz bohater odkrywa, że w nieznanych mu okolicznościach został przemieniony w wampira. Produkcja studia DontNod znakomicie oddaje klimat Londynu z początku ubiegłego wieku. Przyjemny system walki, ciekawy rozwój postaci oraz wciągająca historia to tylko kilka z wielu powodów, dla których warto wypróbować Vampyra. Szczególnie, że otrzymujemy go za darmo.

Drugą grą, która trafi do nas w październikowym PS Plus jest Need for Speed Payback, czyli dwudziesta trzecia odsłona kultowej serii, która oryginalnie zadebiutowała w 2017 roku. Za jej produkcję odpowiada studio Ghost Games.

Pamiętajcie, że wciąż macie czas na dodanie do swojej biblioteki gry z wrześniowego PS Plus, którymi są PlayerUnknown’s Battlegrounds oraz Street Fighter V.

