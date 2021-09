PS Plus październik 2021 - mocne zestawienie gier od Sony [Aktualizacja]

Poznaliśmy darmowe gry, które abonenci PS Plus otrzymają w październiku 2021.

Sony po krótkiej przerwie powróciło do starego zwyczaju i właśnie dziś (w ostatnią środę miesiąca) otrzymaliśmy kolejne, miesięczne zestawienie darmowych gier w ramach PlayStation Plus.

Potwierdziły się nasze wcześniejsze przypuszczenia i w październikowym PS Plus otrzymamy:

Hell Let Loose (PS5)

Mortal Kombat X (PS4 lub PS5 - w ramach wczesnej kompatybilności)

PGA TOUR 2K21 (PS4 lub PS5 - w ramach wczesnej kompatybilności)

Mortal Kombat X nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Dziesiąta odsłona serii wyjątkowo brutalnych bijatyk to, pomimo upływu lat, wciąż znakomita gra, szczególnie do wspólnej zabawy przy jednej konsoli. PGA TOUR 2K21 to z kolei propozycja dla fanów golfa. Lepszej symulacji tego sportu nie znajdziecie.

Na koniec pozostaje nam gra dostępna tylko dla posiadaczy PlayStation 5 - Hell Let Loose. Jest to wyjątkowa produkcja, która łączy w sobie elementy pierwszoosobowej strzelanki w realiach drugiej wojny światowej i strategii czasu rzeczywistego. Gracze walczą na rozległych mapach, gdzie mogą wcielić się w rolę piechurów bądź zasiąść za sterami czołgu czy odpowiadać za ostrzał artyleryjski. W tych epickich starcia może brać udział do nawet 100 graczy na jednej mapie.

Powyższe tytuły zostaną udostępnione już 5 października. Z kolei do 4 października wciąż możecie pobrać gry z wrześniowego PS Plus, a są to: Predator: Hunting Grounds, Overcooked: All You Can Eat! oraz Hitman 2

Aktualizacja

Sony po raz kolejny pokazało, że nie traktuje wszystkich graczy równo. Wyższe ceny gier na wyłączność PS5 w Europie niż w pozostałych regionach świata to jedno. Teraz okazuje się, że i posiadacze abonamentu PS Plus nie mogą liczyć na równe traktowanie. Tym razem uprzywilejowani są azjatyccy gracze, którzy w październiku otrzymają nie 3, a 4 gry. Dodatkowym tytułem, dedykowanym posiadaczom PS4, jest Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood. Jest to zbiorcze wydanie dwóch prostych remasterów kultowych już odsłon serii Castlevania: Rondo of Blood i Symphony of the Night. Fani starszych produkcji z pewnością ucieszyliby się z takiego dodatku, szczególnie, że wydanie to w rodzimym PS Store jest obecnie wycenione na około 80 złotych.

Skąd decyzja Sony o takim "dopieszczeniu" azjatyckich graczy? Tego niestety nie wiemy, ale nie jest to pierwsza taka sytuacja, w której japoński producent faworyzuje konkretny region.

