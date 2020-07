PS Plus sierpień 2020 - poznaliśmy darmowe gry od Sony

Sony dość niespodziewanie ujawniło dzisiaj darmowe gry, które już jutro będą mogli pobrać abonenci usługi PS Plus.

Od dawna tradycją jest, że Sony prezentuje nowe gry w ramach abonamentu PlayStation Plus w ostatnią środę danego miesiąca. Ostatnimi czasy, producent wydaje się odchodzić od tej reguły i coraz częściej zaskakuje graczy w innych terminach. Na dobry początek tygodnia, Sony ujawniło dzisiaj gry, które otrzymają użytkownicy PS Plus w sierpniu.

Już jutro do swojej biblioteki będziemy mogli dodać Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, czyli odświeżoną kampanię dla jednego gracza z kultowej już produkcji Infinity Ward. Nowa wersja gry to przede wszystkim usprawnienia w sferze audio-wizualnej, m.in.: wsparcie dla rozdzielczości 4K i HDR, lepsze tekstury, poprawione animacje oraz zremasterowane audio.

Drugą darmową produkcję w ramach PS Plus otrzymamy 4 sierpnia, a będzie to Fall Guys: Ultimate Knockout - sieciowa produkcja, inspirowana produkcjami telewizyjnymi w stylu Ninja Warrior.

PlayStation Plus sierpień 2020

Pamiętajcie, że to ostatnia okazja, aby do swojej biblioteki dodać darmowe gry z lipca: Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration - kompletną edycję przygód Lary Croft autorstwa Crystal Dynamics, NBA 2K20 oraz Erica.

Zobacz również: Nowy Wiedźmin nadchodzi. Netflix zapowiedział The Witcher: Blood Origin