PS Plus sierpień 2021 - Sony ujawniło pierwszą grę! Będziecie zaskoczeni

Sony dość niespodziewanie ujawniło właśnie pierwszą grę, którą posiadacze abonamentu PS Plus otrzymają w sierpniu.

Sony ewidentnie jest rozdrażnione popularnością usługi Xbox Game Pass i stara się ze wszystkich sił dorównać ofercie Microsoftu. Do znakomitych zestawień gier w ramach comiesięcznych aktualizacji PS Plus już się przyzwyczailiśmy. Japoński producent, wzorem konkurencji, nie dodaje już tylko sprawdzone, ale starsze tytuły, ale sięga również po premierowe wydania.

Podczas wczorajszego State of Play, Sony pokazało nową grę, która zmierza na PlayStation 4 i PS5. Hunter’s Arena: Legends, bo o niej mowa, to ciekawy miszmasz, który łączy w sobie elementy gier rpg akcji i battle royale. Gracze wcielają się w potężnych bohaterów, którzy rywalizują ze sobą na wielkich mapach. W odróżnieniu od wielu innych gier z gatunku battle royale, w Hunter’s Arena: Legends gracze będą walczyć głównie w zwarciu za pomocą broni białej i niezwykłych umiejętności. Do tego w grze istotną rolę odegra również strona pve. W trakcie zabawy będziemy bowiem walczyć z licznymi potworami i zbierać surowce. Hunter’s Arena: Legends może się również pochwalić atrakcyjną oprawą graficzną, utrzymaną w nieco azjatyckiej stylistyce.

Sony ujawniło, że produkcja ta będzie dostępna za darmo dla posiadaczy PS Plus już od 3 sierpnia, czyli w dniu swojego debiutu.

Przypominamy, że obecnie, w ramach PlayStation Plus, możecie pobrać za darmo następujące gry:

Call of Duty: Black Ops 4 (PS4/PS5)

WWE 2K Battlegrounds (PS4/PS5)

A Plague Tale: Innocence (PS5)

