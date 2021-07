PS Plus sierpień 2021 - oferta Sony mocno rozczarowuje

Sony ujawniło na jakie darmowe gry mogą liczyć posiadacze abonamentu PS Plus w sierpniu. Jeśli czekaliście na wielkie hity, to będziecie nieco rozczarowani.

fot. EA

Japoński producent, zgodnie z naszymi przewidywaniami ujawnił dzisiaj listę gier, które trafią w przyszłym tygodniu do PlayStation Plus. Niestety, tym razem ciężko mówić o euforii. Zaprezentowane tytuł choć ciekawe, to zdecydowanie bledną przy dotychczasowych ofertach Sony. Na co dokładnie możemy liczyć?

PS Plus sierpień 2021 - lista gier

Przez nieostrożność pracowników Sony, już od kilku dni wiedzieliśmy co nas czeka w sierpniowym PS Plus. Dzisiaj otrzymaliśmy jedynie potwierdzenie dotychczasowych informacji. Posiadacze PlayStation 5 (choć również PS4) będą mogli w tym miesiącu cieszyć się aż trzema darmowymi grami. Pierwszą z nich - Hunter’s Arena: Legends, połączenie gry RPG akcji i battle royale, Sony ujawniło już dawno. Ta niezwykła produkcja pozwoli na starcia do 30 graczy na jednej mapie w stylu PvPvE. Drugim tytułem, który trafi do nas w sierpniu jest Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, czyli najnowsza odsłona serii trzecioosobowych strzelanek od studia PopCap. Choć jest to bardzo dobra produkcja, to najlepszy okres ma już za sobą. Wydawca tytułu - Electronic Arts, zdecydował się zawiesić wsparcie dla gry, co oznacza, że od miesięcy nie trafia już do niej nowa zawartość. W przypadku sieciowej produkcji oznacza to puste serwery i jej "śmierć". Ostatnia z darmowych gier sierpnia dla abonentów PS Plus to Tennis World Tour 2 - symulacja tenisa, w której możemy wcielić się w najlepszych zawodników na świecie bądź stworzyć własnego awatara i piąć się po szczeblach kariery.

Zobacz również:

Wszystkie powyższe tytuły zostaną udostępnione już w przyszłym tygodniu - 3 sierpnia i będą dostępne do pobrania za darmo do 6 września.

PS Plus sierpień 2021 gry:

Hunter’s Arena: Legends

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Tennis World Tour 2

fot. Sony

Pamiętajcie, że macie jeszcze tydzień na dodanie do swojej biblioteki darmowych gier z lipca, którymi są:

Call of Duty: Black Ops 4 (PS4/PS5)

WWE 2K Battlegrounds (PS4/PS5)

A Plague Tale: Innocence (PS5)

Zobacz również: GTA V Enhanced Edition - nowa funkcja ucieszy wszystkich graczy