PS Plus sierpień 2021 - sprawdź, jakie darmowe gry na nas czekają [Aktualizacja]

Poznaliśmy już część oferty w ramach PS Plus na sierpień 2021 roku. Jesteście ciekawi jak gry na nas czekają? My już wiemy.

Spis treści

Nie da się ukryć, że abonament PlayStation Plus to obecnie jedna z najlepszych ofert dla graczy. Oprócz możliwości gry po sieci na konsolach Sony otrzymujemy również: liczne rabaty na zakupy w PS Store, dostęp do biblioteki darmowych gier w ramach PlayStation Plus Collection (tylko na PS5), PlayStation Plus Video Pass, czyli dostęp do filmów z portfolio Sony oraz comiesięczne darmowe gry, które zostają z nami na zawsze. Szczególnie ten ostatni element wzbudza wiele emocji bowiem, w każdą ostatnią środę miesiąca, Sony ujawnia darmowe produkcje, które gracze mogą pobrać bez żadnych dodatkowych opłat. Co więcej, z reguły są to dobrze wyselekcjonowane tytuły, które trafią do szerokiego grona odbiorców. Co tym razem szykuje dla nas Sony?

PS Plus sierpień 2021 - kiedy Sony zaprezentuje gry

Zgodnie z wieloletnią tradycją (która tylko sporadycznie była zrywna), Sony ujawni gry w ramach abonamentu PS Plus na sierpień 2021 już za kilka dni, a dokładnie 28 lipca (ostatnia środa miesiąca) o godzinie 17:30.

Zobacz również:

PS Plus sierpień 2021 - gry

Przejdźmy zatem do konkretów, jakie gry otrzymamy w sierpniowym wydaniu PS Plus? Pierwszym potwierdzonym tytułem jest Hunter’s Arena: Legends, połączenie gry rpg akcji i battle royale. Gracze wcielają się w potężnych bohaterów, którzy rywalizują ze sobą na wielkich mapach. W odróżnieniu od wielu innych gier z gatunku battle royale, w Hunter’s Arena: Legends gracze będą walczyć głównie w zwarciu za pomocą broni białej i niezwykłych umiejętności. Do tego w grze istotną rolę odegra również strona pve. W trakcie zabawy będziemy bowiem walczyć z licznymi potworami i zbierać surowce. Hunter’s Arena: Legends może się również pochwalić atrakcyjną oprawą graficzną, utrzymaną w nieco azjatyckiej stylistyce.

Na co jeszcze możemy liczyć? W tym miesiącu leaksterzy są wyjątkowo wstrzemięźliwi w opiniach. Wśród licznych kandydatów najczęściej wymienia się Rainbow Six Siege (co ma być podyktowane zbliżającą się premierą Rainbow Six Extraction) oraz No Man's Sky, które po fatalnej premierze zostało odbudowane przez twórców i dzisiaj jest niezwykle rozbudowaną produkcją. Warto tu przypomnieć, że przez pewien czas No Man's Sky było tytułem na wyłączność PlayStation 4, więc firma Sony i deweloper gry - studio Hello Games, są z całą pewnością w dobrych relacjach.

Ostatecznie PS Plus w sierpniu powinien przynieść nam dwie darmowe produkcje dla PS4 i jedną dla PlayStation 5. Hunter’s Arena: Legends będzie dostępne na obydwu platformach japońskiego producenta, więc powinniśmy otrzymać jeszcze przynajmniej dwie gry.

Przy okazji przypominamy, że obecnie możecie odebrać w ramach PS Plus następujące gry:

Call of Duty: Black Ops 4 (PS4/PS5)

WWE 2K Battlegrounds (PS4/PS5)

A Plague Tale: Innocence (PS5)

Aktualizacja 26.07.2020

Lista gier dostępnych w ramach sierpniowego PS Plus została właśnie potwierdzona. Jak to możliwe? Nadgorliwy przedstawiciel Sony zaktualizował na oficjalnej witrynie playstation.com podstronę dedykowaną PlayStation Plus. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że już w najbliższą środę japoński producent "oficjalnie" zapowie następujące produkcje w ramach PS Plus:

Hunter's Arena: Legends (PS5)

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4 / PS5)

Tennis World Tour 2 (PS4 / PS5)

PS Plus sierpień 2021 - lista gier (źródło: pushsquare.com)

Zobacz również: AC Valhalla Oblężenie Paryża z datą premiery? Wiemy kiedy zagramy w DLC