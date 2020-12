PS Plus styczeń 2021 - poznaliśmy darmowe gry miesiąca na PS4 i PS5

Sony ujawniło właśnie, jakie gry trafią do usługi PS Plus w styczniu 2021 roku. Po raz kolejny posiadacze PS5 mogą liczyć na dodatkową produkcję.

Pierwsze zestawienie darmowych gier dla abonamentów PS Plus w 2021 roku już jest. Sony postanowiło zacząć nowy rok z przysłowiowego „wysokiego C”.

Posiadacze PlayStation 4 mogą liczyć standardowo na dwie produkcje, tym razem jest to Shadow of the Tomb Raider oraz Greedfall. Pierwsza z wymienionych gier to ostatnia odsłona przygód słynnej pani archeolog - Lary Croft. Nie zabraknie zatem zagadek, etapów zręcznościowych i sporo strzelania. Greedfall natomiast, to wyjątkowo udana gra RPG autorstwa studia Spiders, która przenosi nas do niezwykłego świata inspirowanego XVII wieczną Europą.

W styczniu 2021 nie zabraknie również miłego bonusu dla graczy, którzy zdążyli przesiąść się już na nową generację. Na PlayStation 5 zagramy dodatkowo w Maneater, czyli wyjątkową grę RPG z otwartym światem, w której wcielamy się w... rekina.

Wszystkie powyższe produkcje zostanę udostępnione graczom już 5 stycznia.

Pamiętajcie, że wciąż możecie dodać do swojej biblioteki gry z grudniowego zestawienia, czyli Just Cause 4 i Rocket Arena na PS4 oraz Worms Rumble na PS5.

