PS Plus styczeń 2022 - poznaliśmy darmowe gry na PS4 i PS5. Mocny zestaw od Sony

Sony ujawniło dzisiaj pierwszy zestaw darmowych gier w ramach PS Plus na 2022 rok. Już w przyszłym tygodniu posiadacze PS4 i PS5 będą mogli pobrać trzy przebojowe gry.

Sony postanowiło rozpocząć nowy rok z rozmachem i potwierdziło właśnie ostatnie plotki dotyczące gier, które trafią za darmo do abonentów PlayStation Plus. Co konkretnie czeka na graczy?

PlayStation Plus styczeń 2022 - gry

fot. Sony

Sympatycy gier akcji i jRPG będą zadowoleni z obecności Persona 5 Strikers - spin-offu, który łączy w sobie świat i bohaterów znanych z gry firmy Atlus oraz rozgrywkę rodem z cyklu Dynasty Warrior. Kolejny tytuł, który trafi do PS Plus w styczniu to Deep Rock Galactic - kooperacyjna, pierwszoosobowa strzelanka od niezależnego studia Ghost Ship Games. Styczniowe zestawienie zamyka natomiast DiRT 5, czyli najnowsza odsłona niezwykle popularnego cyklu gier wyścigowych od mistrzów gatunku - Codemasters.

Zobacz również:

PS Plus w styczniu:

Deep Rock Galactic (PS4/PS5)

Persona 5 Strikers (PS4)

DiRT 5 (PS4/PS5)

Styczniowe tytułu z PlayStation Plus będą dostępne do pobrania od wtorku - 4 stycznia. Do poniedziałku zaś macie czas, aby dodać do swojej biblioteki darmowe gry grudnia, czyli Mortal Shell, Godfall Challenger Edition oraz LEGO DC Super Villains.

Zobacz również: