PS Plus styczeń 2022 - sprawdź, jakie darmowe gry na PS4 i PS5 przygotowało Sony

Poznaliśmy prawdopodobną listę darmowych gier, które posiadacze abonamentu PS Plus otrzymają na PS4 i PS5 w styczniu 2022.

Już w najbliższą środę (29 grudnia) poznamy gry, które trafią do abonamentu PlayStation Plus w styczniu 2022. Pierwsze zestawienie nowego roku zapowiada się wyjątkowo interesująco. Jak donosi serwis Dealabs (który słynie z rzetelnych "przecieków" informacji) - już niebawem Sony ogłosi, że w styczniowym PS Plus gracze otrzymają trzy gry: Deep Rock Galactic, Persona 5 Strikers oraz DiRT 5.

Pierwszy z wymienionych tytułów to kooperacyjna, pierwszoosobowa strzelanka od niezależnego studia Ghost Ship Games. Persona 5 Strikes to z kolei spin-off znakomitej gry jRPG - Persona 5. "Strikes" łączy w sobie świat i bohaterów znanych z gry firmy Atlus oraz rozgrywkę rodem z cyklu Dynasty Warrior. W dużym skrócie, zamiast taktycznych i turowych starć gracze otrzymują walki w czasie rzeczywistym w stylu hack & slash. Ostatniej gry w ramach styczniowego PS Plus również nie trzeba nikomu przedstawiać. DiRT 5 to najnowsza odsłona niezwykle popularnego cyklu gier wyścigowych od mistrzów gatunku - Codemasters.

PlayStation Plus styczeń 2022 - gry

Deep Rock Galactic (PS4/PS5)

Persona 5 Strikers (PS4/PS5)

DiRT 5 (PS4/PS5)

Na oficjalne potwierdzenie powyższych informacji nie będziemy musieli długo czekać. Sony powinno już w najbliższą środę (29 grudnia), o godzinie 17:30 czasu polskiego, podać oficjalną listę gier w ramach PS Plus na styczeń 2022.

