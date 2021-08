PS Plus traci użytkowników! Sony ma poważny problem

Choć konsole PlayStation sprzedają się znakomicie, to Sony traci użytkowników abonamentu PS Plus. Co się dzieje?

fot. Sony

Japoński producent podzielił się z nami wynikami finansowymi za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2021. Szczególne brawa należą się PlayStation 4, które wciąż sprzedaje się bardzo dobrze. Tylko w ostatnich miesiącach konsola trafiła do 0,5 miliona nowych użytkowników. W sumie PS4 przekroczyło już liczbę 116 milionów sprzedanych egzemplarzy. Również PlayStation 5 sprzedaje się znakomicie, które, jak już wiemy, przekroczyło niedawno próg 10 milionów sprzedanych urządzeń. Mogłoby się zatem wydawać, że Sony nie ma żadnych zmartwieć. Nic bardziej mylnego, jak się okazuje znaczne starty zanotował abonament PlayStation Plus.

Z opublikowanych przez Sony informacji wynika, że w pierwszym kwartale bieżącego roku fiskalnego liczba abonentów PS Plus wyniosła 46,3 miliona użytkowników. Choć liczba ta robi wrażenie, to zaledwie trzy miesiące temu wynik ten wynosił 47,6 miliona, co oznacza, że w zaledwie jeden kwartał PS Plus stracił 1,3 miliona subskrybentów. Co więcej, jest to największa strata abonentów odkąd sony wprowadziło swoją usługę. Z pewnością nie jest to dobra wiadomość dla gamingowego oddziału Sony, który znaczne zyski czerpie właśnie z abonamentu PlayStation Plus. Skąd jednak tak znaczący spadek użytkowników? Z pewnością nie spowodowała tego oferta darmowych gier. Od początku roku Sony wręcz rozpieszcza swoich klientów dostarczając im każdego miesiąca znakomite gry (wyjątkiem jest sierpień). Co więcej, PS Plus zapewnia także dodatkowe zniżki, możliwość gry po sieci, a także dostęp do gier w ramach PS Plus Collection oraz Video Pass (choć na razie tylko w Polsce).

Co zatem stoi za tak znacznym spadkiem użytkowników PS Plus? Powodów może być całe mnóstwo - od braku dużych premier sieciowych gier, przez problemy z dostępnością PS5 po zwyczajne zmęczenie usługą bądź wybór konkurencyjnych usług. Bez względu na przyczynę, Sony ma poważny problem, który musi błyskawicznie rozwiązać. Szczególnie, jeśli potwierdzą się spekulacje odnośnie Horizon Forbidden West i długo wyczekiwana produkcja zadebiutuje dopiero w przyszłym roku. Wówczas posiadacze konsol Sony nie otrzymają w tym roku już żadnego tytułu na wyłączność PlayStation.

