PS Plus w październiku z bardzo mocnymi tytułami? Zobacz co nas czeka

fot. Sony

Sony już w najbliższą środę (około godziny 17:30) powinno zaprezentować darmowe gry dla abonentów usługi PlayStation Plus. Możliwe jednak, że już dzisiaj poznaliśmy trzy tytuły, które japoński producent szykuje dla posiadaczy PlayStation 4 i PS5.

Jak donosi francuski serwis Dealabs - w październiku, posiadacze PS Plus mogą liczyć na trzy gry, z tego dwie dedykowane PS4 i jedna PlayStation 5.

Właściciele PlayStation 4 otrzymają: PGA TOUR 2K21 - jeden z najlepszych symulatorów sportowych dla fanów golfa oraz Mortal Kombat X - dziesiątą odsłonę popularnej serii brutalnych bijatyk. Jeśli w waszym salonie znajduje się także PlayStation 5, to do swojej biblioteki gier będziecie mogli dodać również Hell Let Loose - pierwszoosobową strzelankę w realach drugiej wojny światowej. Na tle konkurencji wyróżnia się ona nie tylko fotorealistyczną oprawą graficzną, ale również skalą bitew. Podczas starć w Hell Let Loose bierze udział nawet 100 graczy, którzy mogą nie tylko wcielić się w rolę piechurów, ale również zasiąść za sterami czołgu czy odpowiadać za ostrzał artyleryjski.

PS Plus Październik 2021:

PGA TOUR 2K21 (PS4 lub PS5 - w ramach wczesnej kompatybilności)

Mortal Kombat X (PS4 lub PS5 - w ramach wczesnej kompatybilności)

Hell Let Loose (PS5)

Na potwierdzenie powyższych informacji nie będziemy musieli długo czekać. Sony już 29 września (najbliższa środa) opublikuje oficjalną listę gier dostępnych w ramach PS Plus w październiku 2021.

