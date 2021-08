PS Plus w rewelacyjnej cenie. Abonament na rok 50% taniej

Sony przygotowało miłą niespodziankę dla użytkowników konsol PlayStation 4 i PS5, znacząco obniżając cenę abonamentu PS Plus. Jeśli akurat nie macie wykupionej usługi to radzimy wam skorzystać z okazji.

PS Plus (fot. Sony)

PlayStation Plus to w zasadzie obowiązkowa już usługa dla posiadaczy konsol Sony. Nie tylko zapewnia ona dostęp do licznych promocji czy darmowych gier, ale również to takich ciekawych dodatków jak: PS Plus Video Pass (filmy i seriale) czy PlayStation Plus Collection (najlepsze gry z PS4 dla posiadaczy PS5). Co więcej, bez PS Plus nie dane wam będzie również cieszyć się rozgrywką w sieci, bowiem abonament jest do tego wymagany. Jeśli akurat wygasła wam usługa Sony, bądź od jakiegoś czasu z niej nie korzystaliście, to mamy dla was znakomitą wiadomość. Sony postanowiło znacząco obniżyć cenę subskrypcji w wariancie na 12 miesięcy.

Standardowo za roczny abonament PS Plus trzeba zapłacić około 240 złotych, obecnie możecie go kupić 50% taniej, co, jak łatwo policzyć, daje nam 120 złotych na 12 miesięcy. Oferta ta jest dostępna dzisiaj (19 sierpnia) do 30 sierpnia i jest przeznaczona tylko dla kont nie posiadających aktywnej subskrypcji.

Zobacz również:

Zobacz również: FIFA 22 - Lewandowski jak Messi? Wyciekła lista najlepszych piłkarzy