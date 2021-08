PS Plus we wrześniu z mocnymi grami? Nie liczyłbym na to

PlayStation Plus otrzyma we wrześniu same hity? Niestety, jest to mocno wątpliwe. Możliwe, że jedną grę już nawet poznaliśmy.

PS Plus (fot. Sony)

Od kilku dni w sieci pojawiają się kolejne informacje i plotki na temat wrześniowej oferty PS Plus. Choć lista domniemanych tytułów jest dość spora, to najczęściej przewijają się na niej cztery gry, a są to: Medium, Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Haven oraz FIST: Forged in Shadow Torch. Niestety, wiemy już, że pierwszy z tych tytułów nie zawita do PS Plus, o czym oficjalnie poinformował sam deweloper - studio Bloober Team.

Medium zadebiutuje na PS5 3 września, ze wsparciem DualSense, ale na pewno nie będzie dostępne w PS Plus - Tomasz Gałkowski, Bloober Team

Pozostaje nam zatem trzy produkcje: Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Haven oraz FIST: Forged in Shadow Torch. Najbardziej prawdopodobnym kandydatem wydaje się być jednak ten ostatni tytuł. Skąd te przypuszczenia? Otóż ten ciekawy side-scroller od chińskich deweloperów zadebiutuje na PS5 już 7 września. Co istotne, tego samego dnia do abonentów PS Plus trafią darmowe gry września. Sony już nie pierwszy raz zapewniłoby sobie w ten sposób premierowy tytuł w ramach PlayStation Plus.

Zobacz również:

Czy w tym miesiącu możemy liczyć na jeszcze jakieś mocne tytuły? Z całą pewnością abonenci PS Plus otrzymają we wrześniu co najmniej trzy gry - dwie dedykowane PS4 i jedną PS5. Czy będą to hity? Po przeciętnym sierpniu raczej jest to wątpliwe, co więcej biorąc pod uwagę napięty harmonogram wydawniczy we wrześniu Sony raczej nie będzie chciało dużo inwestować w PS Plus bowiem uwaga graczy i tak będzie skierowana gdzie indziej.

Oficjalnej zapowiedzi gier, które abonenci PS Plus otrzymają we wrześniu możemy spodziewać się już jutro w okolicach godziny 17:30.

Zobacz również: Gamescom 2021 – co, kiedy i gdzie oglądać. Harmonogram transmisji