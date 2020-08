PS Plus wrzesień 2020 - Sony nie zwalnia tempa i oferuje kolejne hity

Sony właśnie zaprezentowało gry, które za darmo trafią do abonamentów usługi PS Plus we wrześniu.

Street Fighter V we wrześniowym PS Plus

Japoński producent wyjątkowo rozpieszcza w tym roku posiadaczy abonamentu PS Plus. Właściwie co miesiąc otrzymujemy znakomite produkcje. Tylko w ostatnich miesiącach Sony oddało w nasze ręce takie gry jak: Uncharted 4: Kres złodzieja, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, Shadow of the Colossus, The Sims 4 czy Star Wars Battlefront II.

Wrzesień zapowiada się niemniej atrakcyjnie. Już teraz zaznaczcie w swoich kalendarzach datę - 1 września, wówczas subskrybenci PS Plus będą mogli pobrać jedną z najpopularniejszych gier z gatunku battle royale na rynku - PlayerUnknown’s Battlegrounds, oraz najnowszą odsłonę kultowej bijatyki - Street Fighter V. Nowe produkcje pozostaną w PS Plus do 5 października.

PlayStation Plus wrzesień 2020

Przy okazji, przypominamy, że wciąż możecie dodać do swojej biblioteki darmowe gry z sierpnia, czyli Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered oraz przebojowe Fall Guys: Ultimate Knockout, które wśród najpopularniejszych produkcji na Twitchu zdetronizowało ostatnio League of Legends.

