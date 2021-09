PS Plus wrzesień 2021 - Sony przedstawiło pełną ofertę

Sony ujawniło, jakie gry będą dostępne we wrześniowej ofercie PS Plus. Potwierdziły się wcześniejsze plotki.

Sony ujawniło dzisiaj, do jakich gier otrzymają dostęp subskrybenci PS Plus we wrześniu. Tym samym potwierdziły się wcześniejsze przecieki, o których informowaliśmy kilka dni temu.

PS Plus wrzesień 2021 - lista gier

Już kilka dni temu dowiedzieliśmy się, jakich gier możemy spodziewać się we wrześniowej ofercie PS Plus. Posiadacze konsoli PS5 będą mogli w tym miesiącu zagrać w Overcooked! Jesz ile chcesz. Jest to tak na prawdę odświeżona wersja dwóch części gry Overcooked. Dla użytkowników PS4 zostanie udostępniony Hitman 2. Gra została wydana w 2018 roku i ponownie wcielimy się w rolę charakterystycznego Agenta 47. Ostatnią pozycją w zestawieniu jest sieciowa gra nastawiona na potyczki między graczami, czyli Predator: Hunting Grounds.

Wszystkie gry będą udostępnione już w następnym tygodniu, 7 września.

PS Plus wrzesień 2021 gry:

Overcooked! Jesz ile chcesz

Hitman 2

Predator: Hunting Grounds

We wrześniu, dzięki PlayStation Plus, już wkrótce zagracie w:

???? Hitman 2

???? Predator: Hunting Grounds

Przypominamy, że jeszcze przez tydzień istnieje możliwość pobrania za darmo gier z sierpniowego PS Plus.