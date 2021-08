PS Plus wrzesień 2021 - kiedy Sony pokaże gry? Sprawdź

Sony wydaje się zrywać z wieloletnią tradycją. Kiedy poznamy tytuły gier, które we wrześniu otrzymają abonenci PS Plus?

Sony przyzwyczaiło nas już do tego, że w każdą ostatnią środę miesiąca ogłasza listę darmowych gier, które trafią do abonentów usługi PlayStation Plus. Z reguły ogłoszenie nowych tytułów następowało w okolicach godziny 17:30. Jak już z pewnością zauważyliście, w sierpniu japoński producent nieco się spóźnia. Co się dzieje i kiedy dowiemy się jakie gry trafią do PS Plus we wrześniu?

fot. Sony

PS Plus wrzesień 2021 - kiedy Sony ujawni gry?

Zgodnie z tradycją obecnie powinniśmy znać już tytuły darmowych gier w ramach PS Plus. Z niewiadomych przyczyn Sony nie ujawniło jeszcze wrześniowych tytułów. Oczywiście w przeszłości zdarzało się już, że japoński producent zmieniał datę ujawnienia gier w ramach PS Plus, jednak następowało to niezwykle rzadko i z reguły wiązało się z dużym ogłoszeniem lub wydarzeniem. Możliwe, że podobnie jest i tym razem.

Zobacz również:

Już dziś wieczorem odbędzie się Gamescom Opening Night Live. Geoff Keighley, który poprowadzi wydarzenie ujawnił, że podczas dwugodzinnej transmisji możemy liczyć na pokaz gier PlayStation. Możliwe zatem, że japoński producent chce jednak wykorzystać targi Gamescom 2021 nie tylko do promocji swoich gier, ale i ogłoszenia oferty PS Plus we wrześniu.

Dzisiejsze opóźnienie może wiązać się również z nietypowy ułożeniem się kalendarza. Ostatnia środa miesiąca przypada na dziś (25 sierpnia), oznacza to, że wrześniowe gry w ramach PS Plus otrzymalibyśmy (zgodnie z tradycją) już w przyszły wtorek - 31 sierpnia. Oznaczałoby to, że w sierpniu posiadacze PS4 i PS5 otrzymaliby zarówno gry z sierpnia, jak i września. Możliwe zatem, że Sony chce uniknąć niepotrzebnego zamieszania i przeniesie ogłoszenie gier z PlayStation Plus na przyszły tydzień. W ten sposób gry z PS Plus trafią do nas 7 września.

Możecie być pewni, że gdy tylko dowiemy się czegoś więcej na temat PS Plus we wrześniu, to od razu damy wam znać.

