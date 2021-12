PS Store - rusza kolejna wyprzedaż gier na PS4 i PS5. Sprawdź, kiedy

Jeśli czekaliście na obniżkę konkretnej gry na PS4 bądź PS5, to mamy dla was dobre wieści. Już niebawem wystartuje ogromna wyprzedaż w PS Store.

fot. Sony

Sony przyzwyczaiło nas już do tego, że zamiast typowych "świątecznych promocji" w PS Store oferuje nam "styczniową wyprzedaż", która wbrew nazwie zaczyna się już w grudniu. W tym roku nie będzie inaczej. Przedstawiciele japońskiego producenta właśnie potwierdzili, że już 22 grudnia wystartuje wielka wyprzedaż w PlayStation Store

Co czeka na nas w tym roku? Tego jeszcze dokładnie nie wiemy, ale Sony już teraz zachęca do wyczekiwania wydarzenia bowiem czeka na nas szereg promocji, które obejmą najpopularniejsze gry i marki jak: Assassin's Creed, FIFA czy Far Cry 6. Co więcej, wiemy już, że ten ostatni tytuł otrzyma 40% obniżkę ceny (czyli największa promocja na grę od dnia jej premiery).

Nasza styczniowa wyprzedaż będzie tak ogromna, że po prostu nie możemy jej dłużej trzymać w zamknięciu. Przygotuj się na spektakularne oszczędności na grach i dodatkach. Dołącz do nas od 22 grudnia, aby dowiedzieć się, co dokładnie oferujemy - Sony.

Więcej informacji na temat "styczniowej wyprzedaży" w PS Store otrzymamy już w najbliższą środę - 22 grudnia. Możecie być pewni, że gdy tylko poznamy oficjalne listę przecenionych gier, to od razu damy wam znać.

Zobacz również: Tegoroczny hit za darmo w Epic Games Store. Coś dla fanów mrocznego fantasy