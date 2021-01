PS Store - ruszyła kolejna wyprzedaż gier na PS4 i PS5

Sony rozpieszcza w ostatnich tygodniach posiadaczy konsol PS4 i PS5. Jeśli macie jeszcze jakieś oszczędności, to warto sprawdzić co kryje w sobie kolejna wyprzedaż gier w PS Store.

Choć w cyfrowym sklepie Sony - PS Store, trwa jeszcze świąteczna wyprzedaż gier, to jego włodarzom nie przeszkadza to w udostępnieniu graczom kolejnych promocji.

Styczniowa wyprzedaż w PS Store właśnie wystartowała i pozwoli wam ona zaoszczędzić nawet do 70% przy zakupie najpopularniejszych gier. Standardowo już, Sony postanowiło przecenić dziesiątki tytułów i dodatków do nich, my natomiast postanowiliśmy wybrać dla was najciekawsze propozycje.

Najnowsza wyprzedaż w PS Store zadowoli zarówno posiadaczy PS4, jak i PS5

Styczniowa wyprzedaż w PS Store - lista gier

Czasu na podjęcie zakupowych decyzji nie macie wiele czasu. Część promocji kończy się już jutro, pozostałe zostaną z nami do 9 stycznia. Ostateczna data zakończenia styczniowej wyprzedaży w PS Store to 20 stycznia. Listę wszystkich produktów objętych promocją znajdziecie tutaj.

