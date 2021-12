PS Store - wystartowała Zimowa Wyprzedaż. Setki gier na PS4 i PS5 w znakomitych cenach

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w sklepie PS Store wystartowałą właśnie ogeomna "Zimowa Wyprzedaż" gier na PS4 i PS5.

fot. Sony

Wbrew pozorom to nie Black Friday, a właśnie świąteczne wyprzedaże mogą się pochwalić największymi zniżkami i najbardziej atrakcyjnymi ofertami. Sony już wielokrotnie udowodniło, że promocje w PS Store na koniec roku należą do grona najlepszych w branży. Oznacza to, że możecie kupić setki tytułów na PS4 i PS5 w znacznie niższych cenach. W tym roku na liście przecenionych gier znalazło się mnóstwo hitów, w tym niedawno wydanych produkcji jak: FIFA 22, Call of Duty: Vanguard, NBA 2K22, Far Cry 6, Battlefield 2042 czy Marvel: Strażnicy Galaktyki.

Zimowa Wyprzedaż 2021 w PS Store - lista najciekawszych gier objętych promocją

