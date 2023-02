PS VR2 - 8 rzeczy, o których mogłeś nie wiedzieć

Planujecie zakup PS VR2, ale nie jeszcze się wahacie? Odpowiadamy na 8 najważniejszych pytań dotyczących PlayStation VR2.

Już dziś premiera drugiej generacji gogli wirtualnej rzeczywistości od Sony. PlayStation VR2, bo o nich mowa wzbudzają spore zainteresowanie i nic dziwnego, wszak mówimy o następcy jednego z najpopularniejszy modeli VR na rynku. Japoński producent postawił na małą rewolucję i PS VR2 oferuje nam wiele ciekawych rozwiązań, jak choćby: zupełnie nowe kontrolery PlayStation VR Sense z technologią haptyczną i adaptacyjnymi triggerami czy technologię śledzenia ruchu gałek ocznych.

8 rzeczy, które musicie wiedzieć przed zakupem PS VR2

Jeśli jesteście zainteresowani PlayStation VR2, ale wciąż wahacie się nad zakupem, to jesteście w dobrym miejscu. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych gogli wirtualnej rzeczywistości od Sony.

Ile wynosi cena PS VR2?

Zacznijmy od najważniejszego, a więc ceny. PS VR2 można nabyć w Polsce już za około 3000 złotych. Na naszym rynku dostępny jest również zestaw z grą Horizon: Call of the Mountaint za około 3300 złotych.

Czy PlayStation VR2 wymaga posiadania PS5?

Tak, PlayStation VR2 wymagają do działania konsoli PlayStation 5. Sony od początku projektowało tak swoje urządzenie, aby mogło skorzystać z dodatkowej mocy PS5.

Czy PlayStation VR2 to gogle bezprzewodowe?

Niestety nie, PS VR2 to gogle przewodowe. Z konsolą łączy je jeden przewód o długości 4,5 metra, który podpinamy pod wejście USB-C.

Czy PlayStation VR2 jest kompatybilne z PS4?

Nie, konsola PlayStation 4 nie posiada wystarczającej mocy, aby pomóc PS VR2. Nowy zestaw gogli stanowi całość z PS5.

Czy na PlayStation VR2 uruchomię gry ze starszego PS VR?

Niestety nie, gogle PlayStation VR2 nie są kompatybilne wstecz na żadnym poziomie. Tylko nowe, stworzone z myślą o tej platformie gry bądź oficjalnie aktualizowane starsze tytuły będą działać na PS VR2. Niestety, dla posiadaczy starszego modelu oznacza to, że swoją bibliotekę gier muszą budować praktycznie od podstaw.

Czy PS VR2 podłączę do PC?

Gogle PS VR2 są oficjalnie kompatybilne tylko z PlayStation 5. Sony nie ujawniło do tej pory żadnych informacji na temat możliwości podłączenia ich do PC. Choć japoński producent coraz śmielej spogląda w kierunku komputerów i wydaje na nich coraz więcej gier, a także zapewnia wsparcie dla swoich akcesoriów (jak choćby dla kontrolerów DualSense), to mało prawdopodobne jest, aby PS VR2 otrzymały oficjalnie wsparcie na PC.

Jakie gry będą dostępne w okolicach premiery PS VR2?

Jeśli zdecydujecie się na zakup PS VR2 w okolicach premiery, to z całą pewnością nie będziecie mogli narzekać na brak ciekawych gier. Zdecydowanie wyróżnia się tu: Horizon: Call of the Mountain, czyli tytuł stworzony z myślą o PS VR2, ale również kilka znanych tradycyjnych produkcji otrzyma wsparcie PlayStation VR2, jak choćby Gran Turismo 7, Resident Evil Village czy No Man’s Sky. Liczba gier dostępnych na nowe gogle wirtualnej rzeczywistości od Sony w tzw. okienku premierowym jest oczywiście znacznie większa i obecnie obejmuje już ponad 40 produkcji.

After the Fall

Altair Breaker

Another Fisherman’s Tale

Before Your Eyes (zadebiutuje nieco po premierze gogli)

Cities VR

Cosmonious High

Creed Rise to Glory: Championship Edition (zadebiutuje nieco po premierze gogli)

Demeo

Dyschronia: Chronos Alternate

Fantavision 202X

Gorn

Gran Turismo 7 (zostanie udostępnione w formie darmowej aktualizacji GT7 na PS5)

Hellsweeper VR

Horizon: Call of the Mountain

Job Simulator

Jurassic World Aftermath

Kayak VR: Mirage

Kizuna AI – Touch the Beat!

Moss 1 & 2 Remaster

NFL Pro Era (zostanie udostępnione w formie darmowej aktualizacji dla PS VR2)

No Man’s Sky (zadebiutuje nieco po premierze gogli)

Nock: Bow + Arrow Soccer

Pavlov VR

Pistol Whip (zostanie udostępnione w formie darmowej aktualizacji dla PS VR2)

Puzzling Places (zostanie udostępnione w formie darmowej aktualizacji dla PS VR2)

Ragnarock

Resident Evil Village (zostanie udostępnione w formie darmowej aktualizacji RE: Village na PS5)

Rez Infinite

Runner

Song in the Smoke

STAR WARS: Tales from the Galaxy’s Edge

Startenders: Intergalactic Bartending

Sushi Ben

Swordsman VR

Synth Riders (zostanie udostępnione w formie darmowej aktualizacji dla PS VR2)

Tentacular

Tetris Effect

The Dark Pictures: Switchback (zadebiutuje nieco po premierze gogli)

The Last Clockwinder

The Light Brigade

The Tale of Onogoro

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution (zadebiutuje nieco po premierze gogli)

Thumper

Unplugged: Air Guitar

Vacation Simulator

What the Bat

Zenith: The Last City (zostanie udostępnione w formie darmowej aktualizacji dla PS VR2)

Czy z PS VR2 mogą korzystać dzieci?

Wirtualna rzeczywistość to nie zabawa dla każdego. Niestety najmłodsze dzieci – poniżej 12 roku życia, nie powinny korzystać z PlayStation VR2.

Jeśli jesteście ciekawi jak PlayStation VR2 spisuje się w akcji, to zachęcamy to sprawdzenia naszej recenzji.