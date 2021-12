PS4 & PS5 – najlepsze promocje i okazje na święta (gry, konsole, akcesoria)

Przeglądamy najciekawsze promocje i okazje na PS4 i PS5 z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Spis treści

Święta Bożego Narodzenia to nie tylko okres, w którym możemy złapać chwilę oddechu i spotkać się ze znajomymi czy rodziną, to również czas wielu promocji i okazji. Warto z nich skorzystać bowiem często możemy dostać wyszukiwane przez nas towary znacznie taniej. Jak co roku możemy się spodziewać, że również Sony i marka PlayStation przygotują dla nas mnóstwo atrakcyjnych promocji. Choć na oficjalną wyprzedaż w sklepie PS Store musimy jeszcze poczekać, to już teraz w polskich sklepach możecie kupić zarówno gry na PS4 bądź PS5, akcesoria, ja również same konsole w niższych cenach.

Poniżej zebraliśmy dla was najciekawsze promocje i okazje na PlayStation 4 i PlayStation 5 z okazji zbliżających się świąt. Artykuł będzie stale aktualizowany o nowe pozycje.

Konsole (PS4 / PS5)

Akcesoria

Gry (PS4 / PS5)

Poniżej znajdziecie najciekawsze promocje na gry na konsole PlayStation w wydaniu fizycznym (pudełka).

