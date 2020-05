PS4 Pro w rewelacyjnej edycji limitowanej inspirowanej The Last of Us Part II

Do premiery The Last of Us Part II pozostał równo miesiąc. Z tej okazji, Sony zaprezentowało edycję limitowaną konsoli PlayStation 4 Pro.

Sony wie jak nas podejść. Nie dość, że już niebawem na sklepowe półki trafi The Last of Us Part II, a następnie Ghost of Tsushima, to jeszcze japoński producent kusi nas przepięknie wyglądającą konsolą PlayStation 4 Pro w edycji limitowanej.

Sama konsola w kolorze czarnym została wzbogacona o matowe wykończenie, z grawerem przedstawiającym tatuaż Ellie - głównej bohaterki gry. W skład tego wyjątkowego wydania wejdzie również: limitowana edycja bezprzewodowego kontrolera Dualshock 4, gra The Last of Us Part II oraz kod z cyfrowymi dodatkami.

Limitowana edycja PlayStation 4 trafi do sprzedaży wraz z premierą gry, czyli 19 czerwca. Zestaw wyceniono na 1849,99 zł.

Warto też dodać, że do sprzedaży trafią również wyjątkowe edycje bezprzewodowych słuchawek Sony Headset Gold oraz kontrolerów Dualshock 4. Za słuchawki zapłacimy 379,99 zł, natomiast DS4 wyceniono na 259,99 zł.

źródło: Sony