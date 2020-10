PS4 - aktualizacja systemowa 8.0 wprowadza sporo nowości

Sony nie zapomina o użytkownikach PlayStation 4 i właśnie wprowadziło nową aktualizację systemową oznaczoną numerkiem 8.0.

Z reguły, aktualizacje oprogramowania PlayStation 4 usuwają pomniejsze błędy i dostarczają nam „poprawę wydajności”. Tym razem jest inaczej.

PlayStation 4 - co wprowadza aktualizacja 8.0?

Aktualizacja oznaczona jako 8.0 wprowadza szereg zmian i nowości dla użytkowników PS4. Jak możemy przeczytać na oficjalnym blogu PlayStation skupia się ona na: zmianach w systemie party (imprezy) i wiadomościach, nowych awatarach oraz kontroli rodzicielskiej.

Największą zmianą jest większa integracja systemu imprez z wiadomościami. Po zainstalowaniu aktualizacji 8.0 będziecie w stanie wysyłać wiadomości i zapraszać użytkowników na czat imprezowy do tej samej grupy graczy. Nie będzie już konieczne tworzenie dwóch różnych grup, aby obie funkcje działały prawidłowo. Co istotne, umożliwi to w przyszłości łączenie się z posiadaczami PlayStation 5, a wszystko w ramach jednej funkcji i jednego ekosystemu.

Sympatyków personalizacji swojego konta w PSN z pewnością ucieszy fakt, że domyślne awatary otrzymały spory lifting. Dodatkowo, pojawiły się również nowe zdjęcia, które możemy ustawić jako profilowe. Wśród nich znajdziemy awatary inspirowane takimi grami jak: Bloodborne, Journey, Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us: Part II, The Last of Us Remastered oraz Uncharted 4: A Thief's End.

Wśród licznych nowości warto wyróżnić jeszcze: możliwość natychmiastowego wyciszenia wszystkich mikrofonów za pomocą szybkiego menu, usprawnioną dwustopniową weryfikację oraz bardziej intuicyjną kontrolę rodzicielską.

Aktualizacja 8.0 do PS4 nie tylko dodaje nowe funkcje, ale również część z nich zabiera. Wraz z nowym patchem zniknie możliwość tworzenia i dołączania do nowych „wydarzeń”. To samo dotyczy prywatnych „społeczności”. W tym drugim przypadku, możemy jednak liczyć na pozostanie już istniejących „społeczności”. Aktualizacji powinna trafić do wszystkich graczy w ciągu najbliższych 24 godzin.

