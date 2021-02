Jeśli zastanawiacie się jakie gry czekaj na nas w 2021 roku, to mamy dla was kompletne zestawienie nadchodzących premier na najbliższe 12 miesięcy na PS4.

Spis treści

PlayStation 4 nadal ma się dobrze i pomimo sukcesu PS5, miliony graczy wciąż korzysta ze sprzętu z ósmej generacji. Co więcej, Sony zapowiedziało już, że zamierza jeszcze długi czas wspierać swoją starszą konsolę. Na dowód tego potwierdzono, że niektóre tytułu na wyłączność PlayStation 5 trafią również na PS4. Taki los spotka choćby Horizon Forbidden West, czyli kontynuację przygód odważnej Aloy. Choć producenci gier już teraz ogłaszają, że niektóre gry będą dostępne tylko na next-genach, to w najbliższych miesiącach posiadacze PS4 i tak nie będą narzekać na nudę.

Przygotowaliśmy dla was kompletną listę gier, które trafią na PlayStation 4 w 2021 roku, tak aby ułatwić wam planowanie zakupów.

Horizon Forbidden West trafi na PS4 już w tym roku

PS4 - Daty premier gier w 2021 roku

Luty

Habroxia 2 (PS4) - 3 lutego

Haven (PS4) - 4 lutego

Ys IX: Monstrum Nox (PS4) - 5 lutego

(PS4) - 5 lutego Little Nightmares II (PS4) - 11 lutego

(PS4) - 11 lutego Curse of the Dead Gods (PS4) - 23 lutego

Persona 5 Strikers (PS4) - 23 lutego

(PS4) - 23 lutego Taxi Chaos (PS4) - 23 lutego

Wrath: Aeon of Ruin (PS4) - 25 lutego

Marzec

Ground Zero: Texas (PS4) - 2 marca

Prince of Persia: The Sands of Time Remake (PS4) - 18 marca

(PS4) - 18 marca Balan Wonderworld (PS4) - 26 marca

It Takes Two (PS4) - 26 marca

Spacebase Startopia (PS4) - 26 marca

Kwiecień

Outriders (PS4) - 1 kwietnia

(PS4) - 1 kwietnia Guilty Gear Strive (PS4) - 6 kwietnia

MLB The Show 21 (PS4) - 6 kwietnia

NieR Replicant (PS4) - 23 kwietnia

Maj

Resident Evil Re:Verse (PS4) - 7 maja

Resident Evil Village (PS4) -7 maja

(PS4) -7 maja BioMutant (PS4) - 25 maja

Czerwiec

The Elder Scrolls Online: Blackwood (PS4) - 8 czerwca

(PS4) - 8 czerwca Back4Blood (PS4) - 22 czerwca

Gry na PS4 w 2021

Spora liczba gier na 2021 rok nie ma jeszcze potwierdzonej dokładnej daty premiery. Wśród nich znajdują się:

I Saw Black Clouds (PS4) - Q1 2021

Traffic Jams (PS4) - Q1 2021

Maskmaker (PS4) - Q2 2021

Mass Effect Legendary Edition (PS4) - Q2 2021

(PS4) - Q2 2021 Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster (PS4) - Q2 2021

The Good Life (PS4) - Q2 2021

Where the Heart Leads (PS4) - Q2 2021

NEO: The World Ends With You (PS4) - Q3 2021

SaGa Frontier Remastered (PS4) - Q3 2021

A Juggler's Tale (PS4) - 2021

A Space for the Unbound (PS4) - 2021

Aeon Must Die (PS4) - 2021

After The Fall (PS4) - 2021

Airhead (PS4) - 2021

Alex Kidd in Miracle World DX (PS4) - 2021

Atomic Heart (PS4) - 2021

Away: The Survival Series (PS4) - 2021

Babylon's Fall (PS4) - 2021

(PS4) - 2021 Bake 'n Switch (PS4) - 2021 (US)

Blade Runner (PS4) - 2021

Bless Unleashed (PS4) - 2021

Blood Bowl 3 (PS4) - 2021

Boundary (PS4) - 2021

Bridge Constructor: The Walking Dead (PS4) - 2021

Bus Simulator 21 (PS4) - 2021

Dangerous Driving 2 (PS4) - 2021

Digimon Survive (PS4) - 2021

Disc Room (PS4) - 2021

Dynasty Warriors 9: Empires (PS4) - 2021

Earth Defense Force: World Brothers (PS4) - 2021

Eastern Exorcist (PS4) - 2021

Ever Forward (PS4) - 2021

Everspace 2 (PS4) - 2021

Far Cry 6 (PS4) - 2021

(PS4) - 2021 F.I.S.T: Forged In Shadow Torch (PS4) - 2021

Flea Madness (PS4) - 2021

Gotham Knights (PS4) - 2021

(PS4) - 2021 Hazel Sky (PS4) - 2021

Humanity (PS4) - 2021

Inazuma Eleven Ares (PS4) - 2021

Insurgency: Sandstorm (PS4) - 2021

King of Fighters XV (PS4) - 2021

Lake (PS4) - 2021

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (PS4) - 2021

(PS4) - 2021 Lost in Random (PS4) - 2021

Lost Soul Aside (PS4) - 2021

Lost Words: Beyond the Page (PS4) - 2021

Minimal Affect (PS4) - 2021

Minute of Islands (PS4) - 2021

N1RV Ann-A: Trouble in False Paradise (PS4) - 2021

Necrobarista (PS4) - 2021

Neko Ghost, Jump! (PS4) - 2021

Oddworld: Soulstorm (PS4) - 2021

(PS4) - 2021 Party Animals (PS4) - 2021

Plunder Pack (PS4) - 2021

Psychonauts 2 (PS4) - 2021

(PS4) - 2021 Rainbow Six: Quarantine (PS4) - 2021

(PS4) - 2021 Riders Republic (PS4) - 2021

Roller Champions (PS4) - 2021

Rust (PS4) - 2021

Serious Sam 4: Planet Badass (PS4) - 2021

Skull & Bones (PS4) - 2021

(PS4) - 2021 Someday You'll Return (PS4) - 2021

Squadron 51 (PS4) - 2021

Super Meat Boy Forever (PS4) - 2021

The Eternal Cylinder (PS4) - 2021

The Stanley Parable: Ultra Deluxe (PS4) - 2021

Tormented Souls (PS4) - 2021

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (PS4) - 2021

(PS4) - 2021 Vampire: The Masquerade - Swansong (PS4) - 2021

Weird West (PS4) - 2021

Wraith: The Oblivion - Afterlife (PS4) - 2021

Zengeon (PS4) - 2021

Far Cry 6 zapowiada się na jedną z największych premier 2021 roku

Należy jednak pamiętać, że powyższe daty premier mogą ulec zmianie. Większość deweloperów jest obecnie zmuszona do pracy zdalnej, co w znaczący sposób wpływa na postępy w produkcji. Możecie być jednak pewni, że gdy tylko pojawią się nowe informacje, to niniejszy wpis będzie aktualizowany.

