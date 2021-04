PS4 i Xbox One hamują rozwój serii Call of Duty

Konsole minionej już, ósmej generacji (PS4 i Xbox One), mogą mieć negatywny wpływ na rozwój gier, w tym serii Call of Duty.

Według dotychczasowych informacji, tegoroczna odsłona cyklu Call of Duty ponownie zabierze nas w okres drugiej wojny światowej. Najczęściej pojawiający się w plotkach i spekulacjach tytuł to Call of Duty WWII: Vanguard. Według znanego i doświadczonego leakstera - Toma Hendersona, nie będzie to udana część serii.

Tom Henderson to postać, którą doskonale znają fani takich marek jak Battlefield czy Call of Duty. Regularnie dostarcza on bowiem informacje na temat nadchodzących premier. W minionych latach już niejednokrotnie udowodnił on swoją skuteczność. Tym razem Henderson wypowiedział się na temat Call of Duty WWII: Vanguard, które ma zadebiutować jesienią 2021 roku.

Zdaniem leakstera, twórcy tegorocznej odsłony - studio Sledgehammer Games, nie będą w stanie zrealizować większości swoich pomysłów, a to przez konieczność przygotowania dodatkowej wersji dedykowanej konsolom ósmej generacji - PS4 i Xbox One. Przestarzałe już podzespoły mają sprawić, że gra będzie nie tylko gorzej wyglądać, ale zabraknie w niej wielu nowatorskich elementów, które planował zespół. Pomimo tego iż gra trafi również na PC i PS5 oraz Xbox Series X, to Vanguard nie może się drastycznie różnić od wersji na starsze urządzenia (nie licząc oprawy audio-wizualnej).

Henderson dodał, że dotyczy to nie tylko tegorocznej, ale i przyszłorocznej odsłony serii, nad którą pracuje już studio Infinty Ward. Oznacza, że jeszcze przynajmniej przez dwa lata nie czekają nas żadne istotne zmiany w cyklu Call of Duty.

Czy to dobrze? Z jednej strony szkoda, że jeszcze długo nie powstanie Call of Duty dedykowane konsolom nowej generacji. Z drugiej natomiast - nie możemy zapominać, że tylko na PS4 wciąż gra ponad 100 milionów graczy, którzy przez niedobory sprzętu nie mogą przenieść się na PS5. Activision z pewnością nie chce porzucić tak licznej grupy potencjalnych nabywców najpopularniejszej serii gier FPS w historii.

