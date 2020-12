PS4 to wciąż dobry zakup? Sprawdź, dlaczego

Dziewiąta generacja konsola jest już z nami, czy zatem wciąż warto inwestować w starsze urządzenia, jak np. PS4? Okazuje się, że tak.

PlayStation 4 jest z nami już ponad 7 lat, to ogrom czasu, szczególnie w dziedzinie nowych technologii. Czy zatem warto inwestować pieniądze w ten wysłużony już sprzęt? Jak najbardziej! Wyróżniliśmy dla was kilka kluczowych powodów, dla których to wciąż warto sięgnąć po PS4.

PS5 dla każdego? Nie do końca

Na początku roku zastanawialiśmy się czy warto kupić konsole Xbox One lub PlayStation 4 w 2020 roku? Teraz sprawa wydaje się oczywista, nowa generacja jest już z nami i każdy chętny może sobie sprawić PlayStation 5. Chociaż, nie do końca. Pandemia koronawirusa, ale również inne wewnętrzne problemy Sony sprawiły, że producent nie był w stanie wyprodukować odpowiedniej liczby egzemplarzy nowej konsoli. Obecnie, PS5 to produkt niedostępny niemal na całym świecie (nie licząc aukcji naciągaczy, którzy oferują PlayStation 5 po mocno zawyżonych kwotach). Japoński producent zarzeka się, że na święta trafi do sklepów kolejna parta konsol. Pytanie tylko ile ich dokładnie będzie i czy znowu klienci będą niemal zmuszeni do walki o każdy egzemplarz.

PS5 jest obecnie nie do zdobycia

PS4 nie będzie narzekać na brak nowych gier

PlayStation 5 miało być zupełnie nowym rozdziałem w historii marki. Sony cały czas powtarzało slogan „wierzymy w generacje”. Miało to oznaczać, że zamiast skupiać się na wstecznej kompatybilności, japoński producent woli oferować nam zupełnie nowe gry i doświadczenia. Droga ta zupełnie różniła się od tego, co od pierwszej prezentacji Xbox Series X reprezentuje Microsoft. „Zielonym” zależy na tym, aby gracze mogli grać jak chcą, w co chcą i gdzie chcą. Starcie dwóch zupełnie odmiennych filozofii sprawiało, że dziewiąta generacja zapowiadała się jeszcze ciekawej. No właśnie „zapowiadała” - Sony zauważyło, że polityka Microsoftu wyraźnie spodobała się graczom i niemal na miesiąc przed debiutem PlayStation 5 dowiedzieliśmy się, że producent wciąż „wierzy w generacje”, ale nie chce tak gwałtowanie porzucać milionów użytkowników PS4. Co to dokładnie oznacza dla graczy? Znacznie dłuższe wsparcie dla konsoli ósmej generacji, a co ważniejsze – kolejne gry od wewnętrznych zespołów Sony.

Aloy powróci w Horizon Forbidden West również na PS4

Już teraz posiadacze PS4 mogą zagrywać się w premierowe tytuły, takie jak: Sackboy: A Big Adventure czy Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, które początkowo miały trafić wyłącznie na PlayStation 5. Co więcej, japoński producent potwierdził, że jedna z najbardziej oczekiwanych gier przyszłego roku - Horizon Forbidden West, również zadebiutuje równolegle na PlayStation 4 i PS5. Jeśli zdecydujecie się na zakup PlayStation 4 nie będziecie również narzekać brak produkcji od zewnętrznych deweloperów. Oznacza to, że ostatnie hity, jak choćby: Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War czy FIFA 21 możecie z powodzeniem „ogrywać" na PS4. Podobny los czeka nadchodzące gry jak: Cyberpunk 2077, Immortals: Fenyx Rising czy The Outriders.

Cena Panie! Cena!

Nie da się ukryć, że kolejną zaletą PlayStation 4 jest jej cena. Konsolę możecie obecnie nabyć w granicach 1200-1300 złotych, czyli około połowę tego, ile trzeba wydać na PS5. Oczywiście mówimy tu o nowych egzemplarzach, często wzbogaconych o dodatkowe bonusy (gry, pady). Będąc już przy cenach, to warto dodać, że obecnie mnóstwo gier na PS4, w tym największe przeboje wydane w ósmej generacji jak: God of War, Uncharted 4: A Thief's End, Bloodborne, Horizon Zero Dawn czy nawet The Last of Us Part 2 można nabyć w bardzo atrakcyjnych cenach.

PS4 Slim w zestawie z The Last of Us Part 2, to idealny sposób na rozpoczęcie przygody z PlayStation.

Warto przy tym podkreślić, że decydując się na zakup PlayStation 5 będziecie musieli się również mierzyć z większymi cenami gier. Sony potwierdziło, że tytuły tworzone przez wewnętrzne zespoły, będą w Europie o aż 20 Euro droższe w porównaniu do ósmej generacji. Oznacza to, że za gry na wyłączność PS5 przyjdzie nam w Polsce płacić w dniu premier około 350 złotych. Co ciekawe, większość pozostałych producentów zdecydowała się jedynie na podwyżkę w wysokości 10 Euro.

Mnogość wyboru

Nie tylko wyjątkowo rozbudowana bibliotek gier czeka na przyszłych posiadaczy konsol PS4. Obecnie na rynku jest co najmniej kilka modeli, nie licząc dodatkowo specjalnych wydań czy edycji kolekcjonerskich. Jeśli macie w sobie „żyłkę” kolekcjonera, to nie będzie lepszej okazji na zdobycie wyjątkowego egzemplarza PlayStation 4. Poniżej przedstawiamy wam najciekawsze oferty dotyczące konsoli PS4, które udało nam się znaleźć w sieci.

