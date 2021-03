PS4 z poważnym błędem. Możecie stracić dostęp do wszystkich gier

Na posiadaczy konsol PS4 padł "blady strach", a to wszystko z powodu nowego, poważnego błędu, który może sprawić, że utracicie dostęp do wszystkich gier.

Choć wraz z debiutem PlayStation 5 nastała już nowa generacja konsol, to miliony graczy na świecie wciąż zagrywają się na swoich PS4. Niestety, w ostatnim czasie coraz więcej użytkowników zaczyna zgłaszać nigdy nie widziany wcześniej błąd.

Jeśli podczas korzystania z PS4 przed waszymi oczami pojawi się informacja o błędzie "CE 34878-0", to nie mamy dla was dobrych wieści. Jak donosi Lance McDonald, oznacza to, że właśnie utraciliście dostęp do wszystkich cyfrowych wydań gier. Nowy problem PS4 spowodowany jest awarią bądź - najzwyczajniej w świecie - zużyciem baterii systemowej. Jej koniec oznacza, że wewnętrzny zegar systemowy (taki, którego nie widzą gracze) zaczyna wariować, a to z kolei przekłada się na system trofeów. PlayStation 4 będzie błędnie rozpoznawać daty zdobycia poszczególnych trofeów, co automatycznie sprawi, iż system zablokuje nam dostęp do gier w cyfrowych wydaniach.

Jak podkreśla Lance McDonald problem ten pojawia się coraz częściej u osób, które kupił PS4 w dniu premiery, ale w kolejnych miesiącach i latach będzie on z pewnością dotyczył większej liczby graczy.

Ten błąd wynika z tego, że trofea na PS4 wymagają, aby wewnętrzny zegar systemowy (ten, którego nie widać / nie można go zmienić) był prawidłowy, więc ludzie nie mogą zmieniać daty/godziny na PS4. Jeśli bateria zegara PS4 padnie, wszystkie twoje gry przepadną. - Lance McDonald

Na szczęście, obecnie istnieje dość proste rozwiązanie błędu CE 34878-0. Wystarczy podłączyć się do sieci PSN na swoim koncie i już po chwili odzyskamy dostęp do gier. Co jednak jeśli akurat nie mamy dostępu do internetu? Cóż, wówczas sobie nie pogramy. Zdaniem McDonalda Sony mogłoby z łatwością przygotować stosowną poprawkę systemu. Jednak obecnie jest to na samym dole priorytetów japońskiego producenta i mało prawdopodobne, aby miało się to w przyszłości zmienić.

