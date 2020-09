PS5 Digital Edition vs Xbox Series S - która lepsza? Porównanie specyfikacji

Microsoft odkrył już wszystkie karty na temat konsol dziewiątej generacji. Wciąż czekamy na reakcje Sony, jednak nie przeszkadza nam to w porównaniu tańszych modeli sprzętu obu producentów.

Spis treści

Zarówno Sony, jak i Microsoft wysyłają do boju dwie wersje konsol dziewiątej generacji. Po stronie japońskiego producenta stoi PlayStation 5 i bliźniaczo podobna PS5 Digital Edition. "Zieloni" zastosowali odmienną strategię i zaprezentowali dwa zupełnie różne sprzęty, potężnego Xbox Series X i filigranowego Xbox Series S.

Dla wielu użytkowników naturalne będzie porównywanie sprzętów konkurencji. Oznacza to tym samym, że PS5 będzie porównywane z Xbox Series X, natomiast PlayStation 5 Digital Edition z Series S. Postanowiliśmy zestawić ze sobą specyfikację tańszych modeli każdego z producentów, tak aby ułatwić wam decyzję o ewentualnym zakupie.

PS5 Digital Edition czy Xbox Series S, którą wybrać?

PlayStation 5 Digital Edition - specyfikacja

CPU: 8-rdzeniowy, 3,5 GHz (zmienna częstotliwość), zmodyfikowana architektura Zen 2

GPU: 10,28 TFLOPS, 36 CUs (2,23 GHz, zmienna częstotliwość), zmodyfikowana architektura RDNA 2

Ray-tracing: Tak

Obsługiwana rozdzielczość: domyślnie 4K, maksymalnie do 8K

Częstotliwość wyświetlania klatek: docelowo 60 kl./s, maksymalnie do 120 kl./s

Pamięć operacyjna: 16 GB GDDR6/256-bit

Przepustowość pamięci: 448 GB/s

Pamięć wewnętrzna: customowy dysk SSD 825 GB

Przepustowość I/O (wejście/wyjście): 5.5 GB/s (surowa), 8-9 GB/s (skompresowana)

Możliwość rozszerzenia pamięci: dysk SSD (NVMe)

Napęd optyczny: Brak

Cena: Nieznana (prawdopodobnie w granicach 1800-1900 złotych)

Xbox Series S - specyfikacja

CPU: 8-rdzeniowy, 3,4-3,6 GHz (zmienna częstotliwość), zmodyfikowana architektura Zen 2

GPU: 4 TFLOPS, 20 CUs (1,55 GHz, zmienna częstotliwość), zmodyfikowana architektura RDNA 2

Ray-tracing: Tak

Obsługiwana rozdzielczość: domyślnie 1440p, skalowanie obrazu do 4K

Częstotliwość wyświetlania klatek: docelowo 60 kl./s, maksymalnie do 120 kl./s

Pamięć operacyjna: 10 GB GDDR6

Przepustowość pamięci: 224GB/s (8 GB) + 56GB/s (2 GB)

Pamięć wewnętrzna: dysk SSD NVME 512 GB

Przepustowość I/O (wejście/wyjście): 2.4 GB/s (surowa), 4.8 GB/s (skompresowana)

Możliwość rozszerzenia pamięci: specjalna karta rozszerzeń 1TB

Napęd optyczny: Brak

Cena: 1349 zł

PS5 Digital Edition vs Xbox Series S - co wybrać?

Jak widać powyżej różnice są dość spore (na korzyść sprzętu Sony), choć pod niektórymi względami Xbox Series S bardzo pozytywnie zaskakuje. Co prawda wciąż nie znamy oficjalnej ceny PS5 Digital Edition, jednak mało prawdopodobne jest, aby z takimi komponentami Japończycy byli w stanie zejść do poziomu Xbox Series S. Oznacza to, że w swojej kategorii cenowej, nowy sprzęt Microsoftu nie będzie miał konkurencji.

Oferta Microsoftu jest nader atrakcyjna. Za sprzęt zdolny wyświetlić nam obraz (w najgorszym wypadku) w rozdzielczości 1440p i 60 kl./s zapłacimy jedynie 1349 złotych. Wydaje się, że jest to znakomita oferta dla osób, które lubią od czasu do czasu zrelaksować się przy konsoli. Biorąc pod uwagę, że Microsoftu już w dniu premiery Xbox Series S zapewnia pełna wsparcie dla Xbox Games Pass, trudno o lepszy sprzęt dla bardziej casualowych graczy.

Sympatycy tytułów na wyłączność i najwyższej wydajności, z całą pewnością przychylniej będą spoglądać w stronę PS5 Digital Edition, jednak wiele zależy od tego na ile Sony wyceni swój sprzęt.