PS5 DualSense w nowych kolorach. Ceny w Polsce "zwalają z nóg"

Już dziś możecie zamówić nowe kontrolery do PlayStation 5. Problem w tym, że ceny DualSense w Polsce są rekordowo wysokie - to najdroższe pady od Sony w historii.

fot. Sony

Sony w ostatnich miesiącach mocno zmieniło swoją taktykę i podejście do klienta. Slogan promocyjny "dla graczy" najwyraźniej wywietrzał z głowy decydentów Sony. Najpierw znaczna podwyżka cen gier na wyłączność PS4 i PlayStation 5, następnie płatne aktualizacje do gier na nową generację (konkurencja robi to za darmo), a teraz doszliśmy do absurdalnie drogich wariantów kolorystycznych kontrolera DualSense.

Japoński producent wsłuchał się wreszcie w głosy graczy i pod koniec ubiegłego roku zaprezentował nie tylko oficjalne panele do PlayStation 5, które pozwalają na zmianę koloru urządzenia, ale również nowe warianty kolorystyczne dla DualSense. Kontrolery trafiły właśnie do sprzedaży w pierwszych polskich sklepach i ich cena zaskakuje, niestety negatywnie.

DualSense Nova Pink (fot. Sony) DualSense Galactic Purple (fot. Sony)

Za model Galactic Purple i Nova Pink trzeba zapłacić aż 369 złotych. Dla porównania standardowy wariant (biały) można dostać w cenie poniżej 300 złotych. Wyższa cena wyjątkowych padów do konsol nie jest niczym dziwnym. W tym przypadku mówimy jednak tylko o nowy kolorze. Dla przykładu limitowaną wersję kontrolera do Xbox Series X/S inspirowaną grą Forza Horizon można bez trudu dostać za niecałe 300 złotych.

Sony wydaje się po raz kolejny testować portfele graczy i sprawdza na jak wiele może sobie obecnie pozwolić.

